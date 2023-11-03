Публике покажут потайную комнату с рисунками, возможно, самого Микеланджело

Кто создал эти наброски на стенах маленькой потайной комнаты в капелле Медичи во Флоренции? Об этом..

Кто создал эти наброски на стенах маленькой потайной комнаты в капелле Медичи во Флоренции? Об этом смогут поразмыслить немногие посетители, которых вскоре начнут пускать сюда на экскурсию.

Бывший директор музея Паоло Даль Поджетто считал автором рисунков самого Микеланджело. В 1975 году именно Поджетто обнаружил в капелле потайную комнату размером десять на три метра. Под двумя слоями штукатурки оказались рисунки, сделанные углём.

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[Паола Д’Агостино, директор музеев Барджелло]: жен.«Директор вместе с Сабино Джованнони запустил проект по консервации. Поджетто был твёрдо уверен, что рисунки принадлежат Микеланджело».

У Поджетто были основания так думать. Великий мастер эпохи Возрождения создавал скульптуры для капеллы Медичи. Причём здесь в 1530 году Микеланджело укрывался от гнева правителя Священной Римской империи. Скульптор поддержал народное движение, когда из Флоренции изгнали Медичи. От смерти мастера спасло уважение к его таланту. Также за него вступился Папа Климент VII – незаконнорождённый сын Джулиано Медичи. Он хотел, чтобы Микеланджело закончил украшение семейной капеллы.

[Паола Д’Агостино, директор музеев Барджелло]:«Некоторые считают, что это та самая комната, которая служила убежищем Микеланджело. А некоторые полагают, что рисунки сделаны в XVI веке, но не рукой скульптора».

Когда рисунки обнаружили, эксперты вынесли однозначный вердикт: автор не Микеланджело. Однако некоторые специалисты менее категоричны. Они считают, что наброски всё же мог сделать великий скульптор. А некоторые допускают, что их нарисовали последователи мастера.

[Паола Д’Агостино, директор музеев Барджелло]:«Некоторые специалисты увидели сходство с работами Микеланджело, например, с фигурой Евы на потолке Сикстинской капеллы и с профилем Леды, которая была изображена на знаменитой картине Микеланджело, ныне утраченной. Также есть несколько набросков, отсылающих к скульптуре «Христос Минервы»».

Посетителей начнут пускать в потайную комнату с 15 ноября. Записываться надо предварительно. Лимит за неделю – 100 человек. Одновременно смогут войти только четверо гостей. Пробыть разрешат не дольше 15 минут. Комнату будут освещать светодиодными лампами. Эти предосторожности нужны, чтобы сохранить наброски в хорошем состоянии.

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