Граффити на стенах прославили небольшую деревню в Болгарии

Прогуливаясь по деревне Старо-Железаре в центральной Болгарии, оказываешься в окружении известных личностей и персонажей. Красочные смурфики..

Прогуливаясь по деревне Старо-Железаре в центральной Болгарии, оказываешься в окружении известных личностей и персонажей.

Красочные смурфики делят стены и заборы с мировыми лидерами.

Таким уличным искусством деревня славится последнее десятилетие.

Каждое лето художники приезжают сюда создавать новые картины, вдохновлённые мировыми новостями и культурой.

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Проект организовала польско-болгарская семья художников Катаржина и Венцислав Пирянковы. Благодаря ему в деревню потянулись туристы.

[Гарри Каттел, художник]:

«Это помогает деревне выжить и вызывает к ней интерес. Сюда приезжают люди».

Катаржина говорит, что её семья хотела передать идею глобализованного мира, где бабушка из болгарской деревни может сидеть рядом с мировым лидером.

[Катаржина Пирянкова, основательница проекта]:

«Здесь и в других деревнях много людей, которые выходят из своих домов, сидят днём на скамейках и ждут, когда кто-нибудь пройдёт мимо, чтобы немного поболтать. Мы решили пригласить сюда некоторых важных людей из мира политики, культуры, некоторых знаменитостей, чтобы они тоже тут посидели».

Наряду с видными политическими деятелями, такими как канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон, художники создали известных киноперсонажей, таких как Джек Воробей, Капитан Крюк и Доктор Дулиттл.

Все они стали соседями реальных жителей деревни, которых здесь около 400.

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