Граффити на стенах прославили небольшую деревню в Болгарии

Прогуливаясь по деревне Старо-Железаре в центральной Болгарии, оказываешься в окружении известных личностей и персонажей. Красочные смурфики..
Дата загрузки: 2023-08-16
Красочные смурфики делят стены и заборы с мировыми лидерами.
Таким уличным искусством деревня славится последнее десятилетие.
Каждое лето художники приезжают сюда создавать новые картины, вдохновлённые мировыми новостями и культурой.
Проект организовала польско-болгарская семья художников Катаржина и Венцислав Пирянковы. Благодаря ему в деревню потянулись туристы.
[Гарри Каттел, художник]:
«Это помогает деревне выжить и вызывает к ней интерес. Сюда приезжают люди».
Катаржина говорит, что её семья хотела передать идею глобализованного мира, где бабушка из болгарской деревни может сидеть рядом с мировым лидером.
[Катаржина Пирянкова, основательница проекта]:
«Здесь и в других деревнях много людей, которые выходят из своих домов, сидят днём на скамейках и ждут, когда кто-нибудь пройдёт мимо, чтобы немного поболтать. Мы решили пригласить сюда некоторых важных людей из мира политики, культуры, некоторых знаменитостей, чтобы они тоже тут посидели».
Наряду с видными политическими деятелями, такими как канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон, художники создали известных киноперсонажей, таких как Джек Воробей, Капитан Крюк и Доктор Дулиттл.
Все они стали соседями реальных жителей деревни, которых здесь около 400.
Короткая ссылка на эту страницу: