В сгоревшем городе на Гавайях продолжают искать тысячи домашних питомцев

Спустя две недели после лесных пожаров в городе Лахайна на Гавайях пропавшими без вести числится около..

Спустя две недели после лесных пожаров в городе Лахайна на Гавайях пропавшими без вести числится около 3000 домашних питомцев. При этом владельцы животных подали около 600 заявок на поиски.

Общество спасения острова Мауи начало свою операцию сразу после локализации пожара. Оно принимает животных с тяжёлыми ожогами.

[Дженни Миллер, представительница организации]:

«У нас есть собака, которая, похоже, выбиралась из горящего помещения. Она потеряла все пальцы на лапах».

Информация о питомцах меняется ежедневно. Проверили уже около 500 адресов. Но часто на месте находят только горы пепла.

[Дженни Миллер, представительница организации]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Часто там ничего нет, даже дома нет. Так что в этом пожаре погибло много людей».

Несмотря на обстоятельства, проблески надежды появились. Некоторые домашние питомцы смогут воссоединиться со своими хозяевами.

[Дженни Миллер, представительница организации]:

«Думаю, будет восемь воссоединений. Это люди, у которых была надежда. Все надеются, что их животных нашли и они здесь».

Лесные пожары 8 августа уничтожили 2200 домов и предприятий. Сотни людей пропали без вести. Подтверждена гибель 114 человек.

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