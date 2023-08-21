В сгоревшем городе на Гавайях продолжают искать тысячи домашних питомцев

Спустя две недели после лесных пожаров в городе Лахайна на Гавайях пропавшими без вести числится около..
Дата загрузки: 2023-08-21
Общество спасения острова Мауи начало свою операцию сразу после локализации пожара. Оно принимает животных с тяжёлыми ожогами.
[Дженни Миллер, представительница организации]:
«У нас есть собака, которая, похоже, выбиралась из горящего помещения. Она потеряла все пальцы на лапах».
Информация о питомцах меняется ежедневно. Проверили уже около 500 адресов. Но часто на месте находят только горы пепла.
[Дженни Миллер, представительница организации]:
«Часто там ничего нет, даже дома нет. Так что в этом пожаре погибло много людей».
Несмотря на обстоятельства, проблески надежды появились. Некоторые домашние питомцы смогут воссоединиться со своими хозяевами.
[Дженни Миллер, представительница организации]:
«Думаю, будет восемь воссоединений. Это люди, у которых была надежда. Все надеются, что их животных нашли и они здесь».
Лесные пожары 8 августа уничтожили 2200 домов и предприятий. Сотни людей пропали без вести. Подтверждена гибель 114 человек.
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