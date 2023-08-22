Две женщины из Кыргызстана впервые участвовали в экстремальной велогонке «Шёлковый путь»

Международная велогонка Silk Road Mountain Race вновь проходит в Кыргызстане. Впервые за её пятилетнюю историю в..

Международная велогонка Silk Road Mountain Race вновь проходит в Кыргызстане. Впервые за её пятилетнюю историю в ней участвовали две жительницы этой страны – Айшоола Айсаева и Айпери Бакирова.

[Айшоола Айсаева, велогонщица]:

«Silk Road Mountain Race – это велогонка, которая каждый год проходит в Кыргызстане, с расстоянием 1880 километров. Она в этом году стартует с Каракола и идёт через несколько перевалов до Чолпон-Аты».

Эта велогонка на выносливость – одна из самых сложных в мире. Участников никто не сопровождает. Они должны везти всё сами – еду, воду, одежду и палатки. На маршруте есть пункты пополнения запасов. Велосипедистам придётся ехать по асфальтовой дороге, грунтовке и горной местности.

[Нельсон Триз, организатор велогонки]:

«Погода в Кыргызстане довольно экстремальная. Температура может опускаться до минус 15 и подниматься до плюс 40. Маршрут удалённый. Есть длинные участки без пункта пополнения запасов. Самый длинный – 270 километров. Там не встречаются города, нет магазинов».

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Велогонка на выносливость проходит с 2018 года. В этом году в Караколе стартовали 150 спортсменов из разных стран.

Некоторые участвуют в гонке несколько лет подряд.

[Софиан Сехили, велогонщик]:

«Я здесь уже в третий раз. Участвую в гонке «Шёлковый путь», потому что полюбил эту страну. Думаю, это одно из самых красивых мест, которые я когда-либо видел. Я на своём велосипеде побывал в 40 странах, и, честно говоря, нигде не видел того, что увидел в Кыргызстане. Это совершенно особенное место с очень гостеприимными людьми, которые всегда готовы поделиться чем-то и пригласить вас к себе домой».

По данным организаторов, две велосипедистки из Кыргызстана не передвигаются по маршруту уже неделю. Что случилось и продолжат ли они путь, неизвестно.

Примерно 20 велогонщиков уже достигли финиша. Первым пришёл француз алжирского происхождения Софиан Сехили. Ещё несколько десятков спортсменов продолжают движение, но есть и те, кто по каким-то причинам остановился.

Соревнования официально завершаются 26 августа.

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