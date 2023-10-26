22 человека погибли в результате массового расстрела в США

22 человека погибли и примерно 60 получили ранения в результате массового расстрела в городе Льюистон в..

22 человека погибли и примерно 60 получили ранения в результате массового расстрела в городе Льюистон в американском штате Мэн. Подозреваемый на свободе. Его разыскивают сотни полицейских. В соседнем городе Лисбон обнаружена машина, которая, как предполагают, принадлежит стрелку.

Нападение произошло вечером. Вооружённый мужчина открыл стрельбу в боулинге, а затем в баре, который находится от него в шести километрах.

Полиция опубликовала фотографию подозреваемого. На ней он в коричневой толстовке и джинсах с оружием наизготове. Предполагают, что он мог быть вооружён полуавтоматической винтовкой AR-15 с оптикой.

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[Майк Саушак, комиссар Департамента общественной безопасности]:

«Полиция разыскивает Роберта Карда 1983 года рождения из Боудина. Кард считается вооружённым и опасным».

По данным властей, 40-летний Кард – инструктор по стрельбе и резервист армии США. Недавно он угрожал устроить стрельбу на объекте Национальной гвардии в Сако в штате Мэн. Мужчина также сообщал о проблемах с психическим здоровьем и со слухом. Известно, что недавно он лежал в психиатрической больнице.

Полиция рекомендует всем жителям Льюистона укрыться в домах.

[Майк Саушак, комиссар Департамента общественной безопасности]:«Если вы увидите Карда, то не приближайтесь к нему и не вступайте с ним в контакт. Льюистон по-прежнему остаётся под защитой полиции. Автомобиль, который представлял интерес для следствия, находился в Лисбоне. Поэтому мы просим жителей Лисбона также укрыться».

Стрельба в Льюистоне стала самой смертоносной в США с 2019 года, когда в торговом центре Эль-Пасо студент расстрелял 23 человека.

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