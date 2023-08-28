Экипаж Crew-7 прибыл на МКС

[Сергей Прокопьев, космонавт Роскосмоса]: «Хочу сказать Сатоси и Андреасу: добро пожаловать обратно на МКС. Для вас это не первый полёт. И примите мои искренние поздравления Жасмин и Константин. Вы впервые здесь. Вы теперь стали настоящими астронавтами. Думаю, это очень значимое событие в вашей жизни».

Экипаж SpaceX Crew-7 прибыл на МКС. К 69-й долговременной экспедиции присоединились ещё четыре астронавта: американка Жасмин Могбели, японец Сатоси Фурукава, россиянин Константин Борисов и Андреас Могенсен – первый и пока единственный датский астронавт. Их встречают командир Сергей Прокопьев и остальные члены экспедиции.

Вновь прибывшие астронавты подчеркнули важность единства и сотрудничества.

[Жасмин Могбели, астронавт НАСА]:

«Думаю, мы хорошая команда для Международной космической станции. И я знаю, что вы трое видели много разных экипажей, поэтому надеемся, что вы научите нас делать всё эффективно. Мы гордимся тем, что присоединились к этой команде».

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[Андреас Могенсен, астронавт ЕКА]:

«Я могу только повторить слова Жасмин. Мы невероятно счастливы и горды тем, что находимся на борту космической станции в составе 69-й экспедиции. С нетерпением ждём начала невероятной миссии».

[Сатоси Фурукава, астронавт JAXA]:

«Я очень рад находиться на Международной космической станции и работать в этой блестящей международной команде».

[Константин Борисов, космонавт Роскосмоса]:

«Хочу ещё раз подчеркнуть, насколько важно работать вместе. Это Международная космическая станция. А мы самая интернациональная команда SpaceX».