Экипаж Crew-7 прибыл на МКС

Экипаж SpaceX Crew-7 прибыл на МКС. К 69-й долговременной экспедиции присоединились ещё четыре астронавта: американка Жасмин..
Дата загрузки: 2023-08-29
[Сергей Прокопьев, космонавт Роскосмоса]:
«Хочу сказать Сатоси и Андреасу: добро пожаловать обратно на МКС. Для вас это не первый полёт. И примите мои искренние поздравления Жасмин и Константин. Вы впервые здесь. Вы теперь стали настоящими астронавтами. Думаю, это очень значимое событие в вашей жизни».
Вновь прибывшие астронавты подчеркнули важность единства и сотрудничества.
[Жасмин Могбели, астронавт НАСА]:
«Думаю, мы хорошая команда для Международной космической станции. И я знаю, что вы трое видели много разных экипажей, поэтому надеемся, что вы научите нас делать всё эффективно. Мы гордимся тем, что присоединились к этой команде».
[Андреас Могенсен, астронавт ЕКА]:
«Я могу только повторить слова Жасмин. Мы невероятно счастливы и горды тем, что находимся на борту космической станции в составе 69-й экспедиции. С нетерпением ждём начала невероятной миссии».
[Сатоси Фурукава, астронавт JAXA]:
«Я очень рад находиться на Международной космической станции и работать в этой блестящей международной команде».
[Константин Борисов, космонавт Роскосмоса]:
«Хочу ещё раз подчеркнуть, насколько важно работать вместе. Это Международная космическая станция. А мы самая интернациональная команда SpaceX».
Миссия экипажа Crew-7 продлится полгода. Астронавты проведут научные эксперименты, включая изучение физиологических аспектов сна астронавтов и сбор образцов микробов из внутренних помещений МКС.
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