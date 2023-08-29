У берегов Греции погибли дети-мигранты

Пять мигрантов утонули за один день в двух разных инцидентах в попытках перебраться из Турции в..

Пять мигрантов утонули за один день в двух разных инцидентах в попытках перебраться из Турции в Грецию. Причем в первом случае погибли четверо детей.

Как сообщают греческие власти, береговая охрана рано утром в понедельник спасла 23 человека после кораблекрушения в водах у берегов острова Лесбос. Их доставили в островную столицу Митинили. Четверо из них вскоре скончались. Это был 8-летний мальчик, а также девочки возрастом 14, 8 лет и 11 месяцев. Подробностей инцидента пока не сообщают.

В отдельном происшествии мать и ребёнок были обнаружены без сознания у берегов острова Самос. Женщину спасти не удалось – позже она умерла.

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По данным Управления ООН по делам беженцев, в этом году в Грецию прибыло более 15 600 мигрантов. 12 тысяч из них – по морю.

В целом по данным агентства Европейского союза по безопасности внешних границ «Фронтекс», с января по июль этого года до берегов ЕС добрались 176 тысяч нелегальных мигрантов. Это самый высокий показатель за последние семь лет.

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