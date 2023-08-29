5000 рыжеволосых приехали на фестиваль в Тилбург в Нидерланды

Сотни людей с огненными шевелюрами отмечают свой праздник в Тилбурге в Нидерландах. Каждый год здесь проходит..

Сотни людей с огненными шевелюрами отмечают свой праздник в Тилбурге в Нидерландах. Каждый год здесь проходит фестиваль рыжеволосых. Длится три дня.

Шотландец Лиам с детства чувствует себя немного ущемлённым из-за необычного цвета волос. Но в Тилбурге словно попадает в иной мир. Приезжает сюда уже в седьмой раз.

[Лиам Хантер, участник фестиваля]:

«Каждый раз, бывая здесь, я чувствую себя немного лучше. Над многими рыжими часто подсмеиваются. И это нехорошо. Вы не поверите, но я часто встречаюсь с таким в Шотландии».

На фестиваль съехались 5000 рыжеволосых из разных стран. Здесь для них устраивают мастер-классы по макияжу, а также уходу за кожей и волосами. Проводят музыкальные мероприятия и спортивные соревнования. Можно поучаствовать и в фотосессии. Её проводит фотограф-портретист Ханс Дирксен-Смитс.

[Ханс Дирксен-Смитс, фотограф]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мне нравится такая работая. Эти рыжие волосы просто прекрасны. В основном я делаю чёрно-белые фотографии. Но на этом фестивале это неуместно, и это фантастика. Моя жена тоже здесь. У неё густая копна рыжих волос».

Примерно у двух процентов жителей Земли рыжие волосы. Причём больше всего рыжеволосых в Северной и Северо-Западной Европе.

[участница фестиваля из Бельгии]:

«Хотелось побыть в окружении рыжеволосых. У меня не так уж много родственников с рыжими волосами. Например, у сестры волосы не рыжие. Только у меня. Поэтому я решила приехать сюда». [участница фестиваля из США]:

«Для меня сильной мотивацией стало желание увидеть таких же людей, почувствовать единство с рыжеволосыми, поскольку иногда чувствуешь себя изолированно, когда нечасто встречаешь людей, похожих на себя. А здесь всё так волнующе. Люди с рыжими волосами собираются вместе и празднуют».

Фестиваль «Дни рыжих» зародился случайно. В 2005 году художник-любитель Барт Рувенхорст разместил в местной газете объявление, в котором пригласил 15 человек с рыжими волосами в Тилбург. Он хотел вместе с ними сфотографироваться, хотя сам не рыжеволосый. Откликнулись 150 желающих. Мероприятие привлекло внимание людей, и Рувенхорст решил проводить его ежегодно.

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