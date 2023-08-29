В Перу исследуют важную древность, на которую наткнулись фермеры

Археологи сделали важную находку на севере Перу. Они обнаружили многоцветную стену, которой, по всей видимости, несколько..

Археологи сделали важную находку на севере Перу. Они обнаружили многоцветную стену, которой, по всей видимости, несколько тысяч лет. Специалисты уверены, что она была частью храма.

Началось всё со случайного происшествия несколько лет назад. Это место находится в долине Виру примерно в 500 километрах от столицы Лимы.

[Ферен Кастильо, археолог]:

«В 2020 году фермеры собирали здесь урожай с помощью тяжёлой техники и наткнулись на поверхность с очень старым полихромным изображением. Три года спустя мы возобновили раскопки, и результаты показали нам примерный возраст постройки. Мы уверены, что здание относится к позднему докерамическому периоду и было построено примерно 4000-4500 лет назад».

По мнению учёных, стена была высотой три метра. В её окрашивании использовали красный и жёлтый цвета.

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[Ферен Кастильо, археолог]:

«Самая важная секция, должно быть, выполняла функцию докерамического храма. Внутри должен быть ритуальный очаг. Наверное, мы доберёмся до него позже. Это был важный храм того времени, а сейчас это важная находка. Потому что это самый древней многоцветный рисунок, обнаруженный в регионе Ла-Либертад в Перу».

Север Перу славится древностями. Здесь есть церемониальный комплекс Карал, которому около 5000 лет, а также загадочные гигантские петроглифы в пустыне Наска, которым более полутора тысяч лет.

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