Самый смертоносный пожар для Европы: на кадрах с дрона видны последствия

На кадрах с дрона видны последствия самого смертоносного пожара в Европе этим летом. Он случился в..

На кадрах с дрона видны последствия самого смертоносного пожара в Европе этим летом. Он случился в регионе Эврос на северо-востоке Греции. За десять дней погибло не менее 20 человек.

Огонь сжёг более 77 тысяч гектаров территории. Пожар стал также одним из крупнейших для Европы за последние годы.

Среди пострадавших в бедствии – 40-летний Михалис. Его пасека сгорела за пару часов.

[Михалис Цолакис, местный житель]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «До 7:20 я был здесь, пытаясь спасти всё, что мог, но ничего не мог сделать из-за жара и дыма. Температура была слишком высокая. Я оставил всё как есть и убежал. В моём сарае сгорело около 250 пустых ульев, а также 100 – с пчёлами. Они были полны мёда. В моих сараях было много инструментов и инвентаря. Всё уничтожено. На это ушло, наверное, всего два часа».

Пожар вспыхнул недалеко от города Александруполис. Он бесконтрольно распространился по большой территории из-за ураганного ветра и высоких температур. Все погибшие, кроме одной жертвы, были мигрантами, которые скрывались в лесу.

Пожары в Греции бывают каждое лето. Однако в этом сезоне волна огня стала второй самой масштабной за всю историю наблюдений. Свои дома были вынуждены покинуть тысячи людей. Многие остались без крова.

Учёные говорят, что пожары становятся более интенсивными из-за волн жары, которые приходят на континент всё чаще и становятся всё более экстремальными.

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