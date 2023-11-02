Многотысячный караван мигрантов движется к границе Мексики с США

Многотысячный караван мигрантов остановился на отдых в Уистле в мексиканском штате Чьяпас. Он выдвинулся из Тапачулы..

Многотысячный караван мигрантов остановился на отдых в Уистле в мексиканском штате Чьяпас. Он выдвинулся из Тапачулы несколько дней назад. Выходцы из стран Центральной Америки, а также из Венесуэлы и с Кубы направляются на север Мексики к границе с Соединёнными Штатами.

По официальным данным, изначально из Тапачулы вышли 3500 человек. Сейчас, по словам активистов, в караване семь или восемь тысяч. Многие пустились в нелёгкое путешествие целыми семьями.

[Иринео Мухика, активист]:

«Люди прошли пешком более 50 километров. Им трудно, потому что они не едят и живут на улицах, а их дети болеют».

Мигранты надеются попасть в США, найти там работу и как-то устроить свою жизнь.

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[мигрантка из Гондураса]:

«Я иду с тремя детьми, сестрой и матерью. Мы просим разрешения (пройти через Мексику), потому что больше не можем жить в своей стране. Там мы постоянно под угрозой, экономика развалилась, рабочих мест нет. Мы очень страдаем. Мои дети устали идти. Нам нужны еда и вода». [мигрант из Гондураса]:

«К несчастью, я потерял дом во время ураганов «Эта» и «Йота». Нам остаётся только мигрировать».

Мигранты говорят, что несколько месяцев ждали транзитных виз для пересечения Мексики. Терпение кончилось, и они решили пройти через страну нелегально.

Направляющийся к южной границе США караван стал одним из крупнейших с июня прошлого года. Между тем на границе уже и так скопились 10 000 мигрантов.

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