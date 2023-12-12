Древнюю пекарню-тюрьму обнаружили при раскопках в Помпеях. Здесь трудились рабы, а также ослы, которые часами крутили..

В Помпеях нашли пекарню-тюрьму, где трудились рабы и ослы

Древнюю пекарню-тюрьму обнаружили при раскопках в Помпеях. Здесь трудились рабы, а также ослы, которые часами крутили жернова.

[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи]:

«Мы находимся в пекарне дома, а позади меня большая печь».

В пекарне осталось несколько жерновов. Ослы с шорами ходили кругами по базальтовым плитам. Археологи нашли на них полукруглые углубления. Сначала думали, что следы оставили животные. Потом поняли: это сделано специально. Так ослы меньше сколькизи на гладких плитах.

[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи]:

«Брусчатка была немного скользкой. Мы видим то же, что находили в других районах города. Но особенно отчётливо это видно здесь, что помогло нам понять причину такого феномена. Это сделано искусственно».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В маленьком помещении не было выхода на улицу – только во внутренний двор дома. Археологи делают вывод, что хозяева держали рабов взаперти. Крошечные окна с решётками находились высоко и пропускали лишь немного света.

[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи]:

«Это место свидетельствует об очень тяжёлых условиях жизни подневольных людей и животных, которых использовали для этой изнурительной работы».

Учёные считают, что дом ремонтировали. Как раз в это время произошло извержение Везувия. Стихийное бедствие почти разрушило здание. При этом в пекарне нашли останки трёх тел. По мнению археологов, рабов заставляли здесь трудится и во время ремонта.

Древнеримский город был основан в период с VII по VI века до нашей эры. Помпеи погибли в 79 году. В результате извержения Везувия город оказался под многометровой толщей пепла. Раскопки начались в середине XVIII века.

Короткая ссылка на эту страницу: