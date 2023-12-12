В Помпеях нашли пекарню-тюрьму, где трудились рабы и ослы

Древнюю пекарню-тюрьму обнаружили при раскопках в Помпеях. Здесь трудились рабы, а также ослы, которые часами крутили..
Дата загрузки: 2023-12-12
Древнюю пекарню-тюрьму обнаружили при раскопках в Помпеях. Здесь трудились рабы, а также ослы, которые часами крутили жернова.
[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи]:
«Мы находимся в пекарне дома, а позади меня большая печь».
В пекарне осталось несколько жерновов. Ослы с шорами ходили кругами по базальтовым плитам. Археологи нашли на них полукруглые углубления. Сначала думали, что следы оставили животные. Потом поняли: это сделано специально. Так ослы меньше сколькизи на гладких плитах.
[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи]:
«Брусчатка была немного скользкой. Мы видим то же, что находили в других районах города. Но особенно отчётливо это видно здесь, что помогло нам понять причину такого феномена. Это сделано искусственно».
В маленьком помещении не было выхода на улицу – только во внутренний двор дома. Археологи делают вывод, что хозяева держали рабов взаперти. Крошечные окна с решётками находились высоко и пропускали лишь немного света.
[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи]:
«Это место свидетельствует об очень тяжёлых условиях жизни подневольных людей и животных, которых использовали для этой изнурительной работы».
Учёные считают, что дом ремонтировали. Как раз в это время произошло извержение Везувия. Стихийное бедствие почти разрушило здание. При этом в пекарне нашли останки трёх тел. По мнению археологов, рабов заставляли здесь трудится и во время ремонта.
Древнеримский город был основан в период с VII по VI века до нашей эры. Помпеи погибли в 79 году. В результате извержения Везувия город оказался под многометровой толщей пепла. Раскопки начались в середине XVIII века.
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