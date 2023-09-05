«Звонки счастья» за $2: как нигериец помогает людям

Нигерийцы Николас и Синтия сегодня соединили свои судьбы. А их свадьба состоялась благодаря «звонку счастья». И..

Нигерийцы Николас и Синтия сегодня соединили свои судьбы. А их свадьба состоялась благодаря «звонку счастья». И стоил он меньше двух долларов.

У Николаса были трудности с работой и финансами. Синтия поддерживала возлюбленного, как могла. Мужчина решил отблагодарить её, заказав «звонок счастья» на День святого Валентина.

[Синтия Анаквуэ, невеста]:

«Когда мне позвонили, я почувствовала себя особенной – самой любимой девушкой на свете. Я была счастлива, и настроение стало лучше. Это помогло мне понять, что Николас по-настоящему меня любит».

Необычный сервис основали друзья – Чуквума Эзех и Стэнли Мбелу. Началось всё в пандемию. Чуквума просто разместил в соцсетях объявление со своим номером телефона. Предлагал бесплатно позвонить каждому, кому трудно, и поддержать.

[Чуквума Эзех, основатель организации Happivibe]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я затеял это ради развлечения, но во время первого же звонка женщина, с которой я говорил, заплакала от радости. Это очень удивило меня. Я понял, что такие звонки особенные, и решил этим заняться».

Позже звонки стали платными. Но цена довольно символичная. Чуквума и Стэнли поздравляют людей от имени клиентов, приносят извинения или объясняются в любви. Помогают влюбленным или родственникам помириться после ссоры и восстановить отношения. Можно заказать и звонок для себя. Тогда и самого клиента подбодрят в трудную минуту.

[Чуквума Эзех, основатель организации Happivibe]:

«Потом люди говорят: «Ты помог мне выйти замуж». «Ты помог мне помириться с мужем или отцом». И это вдохновляет нас продавать «звонки счастья»».

В компании Чуквумы и Стэнли уже больше 50 сотрудников. Они работают удалённо. Сервис доступен на 15 языках.

[Николас Анаквуэ, жених]:

«Думаю, этот сервис уникален. Эта работа заслуживает похвалы».

С 2020 года сотрудники компании сделали более 30 тысяч звонков. Каждый разговор записывают, а потом отправляют клиентам, чтобы те могли сохранить его на память.

В прошлом году Чуквума и Стэнли организовали праздничную встречу для 2000 человек. На мероприятии все играли в игры, веселились и вспоминали детство. В будущем компания расширится. Сервис превратится в своеобразную платформу, где можно будет пройти сеансы психотерапии, заказать консультацию специалиста или получить поддержку постоянного наставника.

Короткая ссылка на эту страницу: