Hyundai и Kia отзывают миллионы автомобилей в США из-за угрозы возгорания

Два крупнейших автопроизводителя Южной Кореи, Hyundai и Kia, отзывают автомобили в США из-за риска возгорания двигателей...
Дата загрузки: 2023-09-28
Пока владельцам посоветовали парковаться снаружи домов и вдали от них.
С 2017 года Hyundai зафиксировала 21 пожар и 21 другое термическое происшествие, а Kia подтвердила 10 случаев возгорания и плавления среди своих автомобилей.
Обе компании заявили, что утечки тормозной жидкости могут вызвать короткое замыкание. А оно, в свою очередь, может привести к возгоранию двигателя.
Hyundai отзывает более миллиона 600 тысяч автомобилей 2011-15 модельных годов. Среди них: Elantra, Genesis Coupe, Sonata Hybrid, Tucson и многие другие.
Отзыв Kia в США охватывает более миллиона 700 тысяч автомобилей, включая Sportage, Optima, Sorento и K900, выпущенных с 2010 по 17-й годы.
Ожидается, что владельцев уведомят об отзыве в ноябре.
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