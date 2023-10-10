Женевский автосалон впервые проходит в Катаре

Впервые за свою историю Женевский автосалон проходит не в Швейцарии. В этом году его принимает столица..

Впервые за свою историю Женевский автосалон проходит не в Швейцарии. В этом году его принимает столица Катара. В престижном мотор-шоу участвует более 30 именитых брендов – от Toyota и BMW до Lamborghini и McLaren.

Десятки машин расположились в Выставочном центре Дохи. Его площадь – 10 000 квадратных метров. Запланированы десять мировых премьер. Ещё 20 новых моделей впервые представят на Ближнем Востоке. Мероприятия пройдут и на других площадках города, включая Национальный музей Катара.

[Сандро Мескита, гендиректор Женевского автосалона]:

«Мы пришли с идеей создать с нуля новое шоу, которое станет больше, чем просто выставка. Поэтому мы проводим автосалон в форме фестиваля. Его сердце находится здесь – в залах Выставочного центра. Но мероприятия также пройдут в пустыне, на трассе и в городе».

Porsche демонстрирует концепт-кар Mission X. Это его дебют на Ближнем Востоке.

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[Манфред Бройнль, директор ближневосточного отделения Porsche]:

«Это наш гиперкар. Он полностью электрический. Пока не решено, встанет ли он на конвейер, но мы хотим продемонстрировать здесь то, к чему ведёт будущее».

А этот бледно-голубой автомобиль – дань знаменательной годовщине легендарного спорткара. Porsche 911 празднует 60-летие.

[Манфред Бройнль, директор ближневосточного отделения Porsche]:

«Этот автомобиль построен на основе модели 911 GT3 RS. В нём 525 лошадиных сил».

Ещё один ближневосточный дебют – концепт-кар Lamborghini Lanzador.

[Стефан Винкельманн, президент компании Lamborghini]:

«Прямо рядом со мной концепт-кар под названием Lanzador. Его премьера состоялась сегодня на Ближнем Востоке. Это первый полностью электрический автомобиль бренда. Он выйдет в продажу в 2028 году».

Итальянская компания также привезла в Катар новый подзаряжаемый гибрид Lamborghini Revuelto.

Мотор-шоу в Дохе продлится неделю. Ожидается, что его посетят 200 тысяч человек. Следующий автосалон пройдёт в 2024 году в Женеве.

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