Южнокорейские учителя протестуют после самоубийств коллег

Около 50 тысяч южнокорейских учителей организовали митинг в Сеуле. Они требуют защитить их права перед лицом..

Около 50 тысяч южнокорейских учителей организовали митинг в Сеуле. Они требуют защитить их права перед лицом того, что они называют несправедливым обращением. Преподаватели говорят, что терпят нападки со стороны учеников и их родителей. Из-за этого некоторые из их коллег в последнее время даже покончили с собой.

Организатор митинга – учительница начальной школы, которая попросила не называть её полное имя. Она говорит, что после трагической смерти её коллег ситуация в сфере образования не меняется.

[Ан, организатор митинга]:

«Прошло 49 дней с тех пор, как скончался учитель. Однако правда ещё не раскрыта. Итак, сегодня мы снова собрались здесь, чтобы призвать органы образования и правительство раскрыть правду и улучшить ситуацию». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Были неоправданно большие нагрузки, которые мешали подготовке к урокам, и чрезмерные жалобы со стороны учащихся и их родителей».

Между тем, родители и ученики несут цветы к мемориалу у начальной школы в Сеуле. В июле в этом учебном заведении нашли мёртвым учителя. До этого он жаловался на нападки со стороны учеников и их родителей.

[ученица]:

«Учителя – это те, кто помогает мне расти, поэтому будет грустно, если мой учитель умрёт».

После смерти учителя резко возросли жалобы преподавателей государственных школ. Они говорят, что родители и ученики несправедливо обвиняют их в якобы слишком жестоком обращении со школьниками в дисциплинарных целях.

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