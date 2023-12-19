ХАМАС показал видео с тремя пожилыми израильскими заложниками

Вооружённое крыло ХАМАС разместило в своём аккаунте минутное видео, в котором трое пожилых израильских заложников просят их освободить.

Один мужчина, назвавшийся 79-летним Хаимом Пери, рассказал, что его удерживают вместе с другими пожилыми заложниками с хроническими заболеваниями, и что все они живут в очень тяжёлых условиях. Он добавил, что не хочет стать жертвой авиаударов ЦАХАЛ, и что их надо освободить без каких-либо условий.

Родственница одного из заложников, который попал на видео, остаётся в Тель-Авиве в палаточном городке у Министерства обороны Израиля. Она вместе с остальными требует приложить усилия, чтобы освободить оставшихся израильтян.

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[Айяла Мецгер, невестка 80-летнего Йорама Мецгера]:

«На мгновение было радостно увидеть их живыми, увидеть, что они в порядке, сидят, разговаривают, вот и всё. Мы были в шоке, что они так выглядят: как мусульмане, с длинными бородами. Они похудели и кажутся слабыми».

Как сообщается, глава ЦРУ Билл Бёрнс встретился в Варшаве с премьер-министром Катара и главой израильского разведывательного агентства «Моссад», чтобы обсудить потенциальную новую сделку по освобождению израильских заложников.

Впрочем, ХАМАС заявляет, что хотя он открыт для инициатив Катара и Египта по обмену заложниками, любые переговоры не обсуждаются, пока Израиль не прекратит войну в секторе Газа.

Между тем, армия Израиля сообщила, что нанесла удары по целям в Сирии после того, как из этой страны по Израилю запустили несколько ракет .

В целом северный фронт Израиля, похоже, накаляется. Ранее в понедельник израильские истребители наносили удары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

При этом ракета, выпущенная из Ливана, упала в северо-израильском городе Кирьят-Шмона, причинив материальный ущерб, но без человеческих жертв.

Также боевики группировки, которую поддерживает Иран, почти ежедневно ведут перестрелки вдоль границы и Израилем.

А нападения йеменской группировки хуситов на суда в Красном море вынуждают грузовые компании менять маршруты, чтобы обходить Суэцкий канал.

Самые недавние нападения произошли в понедельник, когда хуситы заявили, что запустили дроны к двум грузовым судам в этом районе. Боевики связаны с Ираном. Они говорят, что их нападения – ответ на военную операцию Израиля.

Теперь США и их союзники планируют создать многонациональную группу для совместного патрулирования южной части Красного моря и Аденского залива.

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