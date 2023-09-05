Утонули в грязи: фестиваль Burning Man в США сорвала плохая погода

Десятки тысяч посетителей знаменитого фестиваля музыки и искусства Burning Man в США наконец смогли покинуть мероприятие...
Дата загрузки: 2023-09-05
После того как дорога немного подсохла, организаторы открыли выезд из отдалённой местности в пустыне Невады. На кадрах с дрона можно увидеть колонну из автомобилей, которые медленно продвигаются по 8-километровой грунтовой дороге к ближайшему шоссе.
Также сообщается, что на мероприятии погиб участник. Других подробностей пока нет. Ведётся расследование.
Фестиваль Burning Man обычно проводят в солнечную и сухую погоду, и длится он неделю. Однако неожиданный летний дождь нарушил планы и превратил место проведения в болото.
Ранее организаторы фестиваля призвали участников экономить продукты и воду, поскольку из-за ливней все подъезды к месту проведения были перекрыты.
Некоторые проигнорировали предупреждения и попытались выехать к дороге. Однако застряли в грязи.
[Эви Эйри, волонтёр]:
«Это выглядело апокалиптически. Люди ходили босиком в такой холод с детьми. Некоторые были с маленькими детьми: трёхлетними, четырёхлетними. Не знаю, как они тут выживали».
Мероприятие обычно привлекает десятки тысяч посетителей, включая знаменитостей и блогеров. Билеты стоят от 390 до 1200 долларов США.
Полностью фестиваль всё же не отменили. Мероприятия продолжились с теми, кто пожелал остаться.
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