Утонули в грязи: фестиваль Burning Man в США сорвала плохая погода

Десятки тысяч посетителей знаменитого фестиваля музыки и искусства Burning Man в США наконец смогли покинуть мероприятие...

Десятки тысяч посетителей знаменитого фестиваля музыки и искусства Burning Man в США наконец смогли покинуть мероприятие. До этого им пришлось несколько дней провести буквально в грязи.

После того как дорога немного подсохла, организаторы открыли выезд из отдалённой местности в пустыне Невады. На кадрах с дрона можно увидеть колонну из автомобилей, которые медленно продвигаются по 8-километровой грунтовой дороге к ближайшему шоссе.

Также сообщается, что на мероприятии погиб участник. Других подробностей пока нет. Ведётся расследование.

Фестиваль Burning Man обычно проводят в солнечную и сухую погоду, и длится он неделю. Однако неожиданный летний дождь нарушил планы и превратил место проведения в болото.

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Ранее организаторы фестиваля призвали участников экономить продукты и воду, поскольку из-за ливней все подъезды к месту проведения были перекрыты.

Некоторые проигнорировали предупреждения и попытались выехать к дороге. Однако застряли в грязи.

[Эви Эйри, волонтёр]:

«Это выглядело апокалиптически. Люди ходили босиком в такой холод с детьми. Некоторые были с маленькими детьми: трёхлетними, четырёхлетними. Не знаю, как они тут выживали».

Мероприятие обычно привлекает десятки тысяч посетителей, включая знаменитостей и блогеров. Билеты стоят от 390 до 1200 долларов США.

Полностью фестиваль всё же не отменили. Мероприятия продолжились с теми, кто пожелал остаться.

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