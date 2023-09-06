Картины на затоптанных жвачках рисует художник в Лондоне

[Бен Уилсон, художник]:

«Важно то, что жвачка защищена металлом. А прелесть в том, что все они разных форм и размеров, поэтому все уникальны».

Лёжа на знаменитом лондонском мосту Миллениум, художник Бен Уилсон разрисовывает втоптанную в землю засохшую жевательную резинку.

Уилсон рад, что может превратить мусор в искусство, а также побудить прохожих смотреть под ноги.

[Бен Уилсон, художник]:

«Те, кто видит эти картины, открывают тайный мир под ногами. И для меня это действительно захватывающе. Я беру что-то выброшенное и затем создаю, как я надеюсь, что-то прекрасное».

А в своей студии на севере Лондона он рисует на кирпичах, которые потом окажутся в стенах лондонского метро.

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[Бен Уилсон, художник]:

«Есть целая серия картин. Но найти их можно, если искать очень-очень внимательно. Приятно осознавать, что они там. Неважно, видят их люди или нет».

Уилсон родился в семье художников. Говорит, что начал заниматься искусством в раннем возрасте.

[Бен Уилсон, художник]:

«Я начал работать с глиной, когда мне было три с половиной года. Я делал горшки, которые были, наверное, размером с меня. А свою работу я впервые показал, когда мне было 10-11 лет. Такой большой горшок. Я помню, что принёс его в школу».

Прохожим такое творчество нравится.

[житель Лондона]:

«Это очень интересно и креативно. Нужны только краски. А холст – это земля. Очень хорошо. На этом мосту много жвачки». [туристка из Китая]:

«Мне нравится это искусство. Оно защищает окружающую среду по-особому, поскольку он использует мусор на этом мосту, делая его более миловидным и приятным».

Большую часть уличного искусства Уилсона на тротуарах и в метро власти удалили. Однако сотни картин на мосту Миллениум остаются нетронутыми.

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