Итальянец с помощью трактора нарисовал портрет Дональда Дака

Портрет Дональда Дака Италия Гигантский портрет Дональда Дака появился на фермерском поле недалеко от Вероны на..

Портрет Дональда ДакаИталия

Гигантский портрет Дональда Дака появился на фермерском поле недалеко от Вероны на севере Италии. Длина картины – более 120 метров. Площадь поля – 25 тысяч квадратных метров.

Портрет нарисовал итальянский художник Дарио Гамбарин. Использовал трактор, плуг и ротационную борону. Причём не делал никаких предварительных набросков на самом поле.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Художник посвятил свою работу 100-летию Walt Disney. Компанию основали братья Уолтер и Рой в 1923 году. А в 28-м появился рисованный персонаж мышонок Микки Маус, который быстро завоевал сердца маленьких зрителей.

Утёнок Дональд Дак впервые появился на экране в 1934 году. Его придумал сам Уолт Дисней. В отличие от Микки Мауса, утёнка наделили некоторыми отрицательными качествами, которые присущи и людям. Известный селезень-миллиардер Скрудж Макдак приходится Дональду Даку дядей.

Портрет диснеевского утёнка не единственное творение Дарио Гамбарина. Он создал множество портретов политических деятелей, писателей, художников и других известных людей. Одну из своих работ итальянец посвятил коронавирусу.

Создание рисунков на поле называют ленд-артом. Это направление возникло в США в конце 60-х. Такие произведения искусства не вредят природе и недолговечны.

Короткая ссылка на эту страницу: