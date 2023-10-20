Итальянец с помощью трактора нарисовал портрет Дональда Дака

Портрет Дональда Дака Италия Гигантский портрет Дональда Дака появился на фермерском поле недалеко от Вероны на..
Дата загрузки: 2023-10-20
Италия
Гигантский портрет Дональда Дака появился на фермерском поле недалеко от Вероны на севере Италии. Длина картины – более 120 метров. Площадь поля – 25 тысяч квадратных метров.
Портрет нарисовал итальянский художник Дарио Гамбарин. Использовал трактор, плуг и ротационную борону. Причём не делал никаких предварительных набросков на самом поле.
Художник посвятил свою работу 100-летию Walt Disney. Компанию основали братья Уолтер и Рой в 1923 году. А в 28-м появился рисованный персонаж мышонок Микки Маус, который быстро завоевал сердца маленьких зрителей.
Утёнок Дональд Дак впервые появился на экране в 1934 году. Его придумал сам Уолт Дисней. В отличие от Микки Мауса, утёнка наделили некоторыми отрицательными качествами, которые присущи и людям. Известный селезень-миллиардер Скрудж Макдак приходится Дональду Даку дядей.
Портрет диснеевского утёнка не единственное творение Дарио Гамбарина. Он создал множество портретов политических деятелей, писателей, художников и других известных людей. Одну из своих работ итальянец посвятил коронавирусу.
Создание рисунков на поле называют ленд-артом. Это направление возникло в США в конце 60-х. Такие произведения искусства не вредят природе и недолговечны.
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