Израиль показал кадры с демонтажом подземной штаб-квартиры ХАМАС

Израильская армия опубликовала кадры с операцией по демонтажу северной подпольной штаб-квартиры ХАМАС в секторе Газа. На..

Израильская армия опубликовала кадры с операцией по демонтажу северной подпольной штаб-квартиры ХАМАС в секторе Газа.

На видео показан участок туннеля, облицованный белой плиткой, а также ванная комната аналогичного дизайна с простым душем, туалетом и раковиной. На кадрах также рабочая комната с угловым столом и скамейкой. В одном туннеле были кулер с питьевой водой и кучи пуль.

Также военные сообщили, что в сети подземных тоннелей на севере сектора Газа обнаружили тела пятерых израильских заложников, убитых в плену ХАМАС.

Ранее в Тель-Авиве прошли две одновременные акции протеста. На одной родственники и близкие израильских заложников продолжали призывать правительство Биньямина Нетаньяху договориться с боевиками об обмене. Другая вышла с антиправительственными лозунгами.

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[протестующий]:«Мы пришли просто для того, чтобы поддержать все семьи, всех похищенных мужчин, женщин и детей. И мы надеемся, что поможем оказать давление на правительство Израиля для возвращения похищенных».

Между тем, в секторе Газа продолжаются ракетные обстрелы. Местные органы здравоохранения заявляют о десятках погибших за последние дни.

На прошлой неделе Совет Безопасности ООН одобрил предложение увеличить гуманитарную помощь сектору Газа. Но из этого предложения были исключены формулировки, призывающие к «срочному и устойчивому прекращению боевых действий», поскольку США пригрозили наложить вето на это предложение.

Вместо этого документ призывает предпринять шаги по «созданию условий для устойчивого прекращения боевых действий».

[Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН]:«Гуманитарное прекращение огня – единственный способ начать помогать людям в секторе Газа и положить конец этому кошмару».

Это город Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа. Здесь школа превратилась в полевой госпиталь.

[Башир аль-Хурани, хирург]:«У нас нет медицинских принадлежностей, коек для пациентов, инструментов для стерилизации. Мы страдаем от (нехватки) медицинского персонала, медикаментов и лекарств».

Грузовики с гуманитарной помощью выстроились в очередь на контрольно-пропускном пункте Керем-Шалом между Египтом и сектором Газа. Израиль заявил, что с начала конфликта в анклав проехало более 5400 автомобилей с гуманитарной помощью.

При этом министр обороны Израиля Йоав Галант говорит, что военная операция постепенно достигает своих целей в северной части сектора Газа.

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