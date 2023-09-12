Успехом завершилась спасательная операция в турецкой пещере

Радостные возгласы раздаются у пещеры на юге Турции. Девятидневная спасательная операция наконец-то завершилась успехом! Американец Марк Дики – на поверхности. Больного спелеолога удалось извлечь наружу с глубины в тысячу метров.

[Дилек Денис Думан, спелеолог из Анкары]:

«Мы все очень переживали, и я в эти дни старалась не плакать. Мы здесь работаем как спасатели, и нельзя давать волю эмоциям. Я сдерживалась, но когда увидела его на поверхности, то расплакалась от счастья».

Пещера Морка в горах Тавр – третья самая глубокая в Турции. 40-летний опытный спелеолог Дики находился в ней с исследовательской миссией, и неожиданно ему стало плохо. Выяснилось, что у него открылось внутреннее кровотечение. Причём произошло это в узком лазу на глубине 1040 метров.

Ему быстро оказали помощь на месте, но впереди лежала самая трудная задача – извлечь его на носилках на поверхность. На это ушло больше недели.

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Спелеолога спасали «всем миром» – приехало около 170 специалистов и его коллег из разных стран.

Этот врач из Венгрии провела в пещере неделю.

[Жофия Задор, анестезиолог из Венгрии]:

«Как врач я впервые участвовала в такой крупной спасательной операции, и я впервые так долго пробыла в пещере. Это сложная пещера – там много узких проходов, и шахты довольно грязные». [Ибрагим Олху, спелеолог из Стамбула]:

«В первую очередь, мы спелеологи. Спелеолога может спасти только другой спелеолог, мы уже в этом убедились. Участвовать в этой операции было для меня честью, и я очень счастлив».

Что стало причиной желудочно-кишечного кровотечения у Дики, пока неясно. Однако сейчас он в хорошем состоянии и идёт на поправку.

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