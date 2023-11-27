Больше двух недель в ловушке в рухнувшем туннеле. Именно столько уже провели более 40 индийских строителей..

Больше двух недель: в Индии продолжается операция по спасению строителей

Больше двух недель в ловушке в рухнувшем туннеле. Именно столько уже провели более 40 индийских строителей в Гималаях в штате Уттаракханд.

Спасательная операция затянулась на более долгий срок, чем ожидали чиновники.

Сейчас к людям пытаются подобраться сверху – начали вертикальное бурение. По словам властей, процесс займёт несколько дней.

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Перед этим к застрявшим пытались пробуриться горизонтально. Для этого нужно было преодолеть около 60 метров сквозь завалы. Однако бур сломался, не дойдя 15 метров до цели.

На месте продолжают находиться родственники строителей.

[Чудхари, отец 22-летнего рабочего]:

«Разговаривая с ним по телефону, я спросил о его здоровье. Он сказал, что всё хорошо. Он спросил о здоровье родных, и я ответил, что всё тоже хорошо. Потом он попросил меня звонить через день и информировать его о матери и сестре».

В целом в ловушке находится 41 строитель. Они там с 12 ноября, когда в туннеле, который они строили, произошло обрушение. Те, кто находился ближе к выходу, смогли выбраться самостоятельно. Но десятки оказались замурованными. К счастью, никто не погиб. Длина строящегося туннеля – 4,5 километра.

При этом к строителям проложили трубу, по которой им поступает кислород. По ней же передают еду и вещи первой необходимости.

[Чудхари, отец 22-летнего рабочего]:

«Никогда не пущу его снова в тоннель. Хочу, чтобы он сменил работу, никогда больше сюда не приходил и сидел дома. Попрошу его заняться фермерством или ещё чем-то, чем он сам хочет. Хочу, чтобы он всегда был рядом. Одного сына я уже потерял».

Специалисты также посоветовали строителям заниматься йогой и медитировать, чтобы справляться со стрессом от столь длительного пребывания в замкнутом пространстве.

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