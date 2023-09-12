Нью-Йорк заполонили десятки тысяч мигрантов

Бездомные – давняя проблема Нью-Йорка. Но теперь она разрослась до огромных масштабов. Столько бездомных здесь не..

Бездомные – давняя проблема Нью-Йорка. Но теперь она разрослась до огромных масштабов. Столько бездомных здесь не было со времён Великой депрессии. И главная причина – в растущем потоке мигрантов. С весны прошлого года их прибыло более 110 тысяч. В приютах мест уже не хватает. Тысячи людей ночуют на улицах.

[Хуан де ла Крус, сотрудник благотворительной организации]:

«Например, здесь, в церкви Святого Варфоломея, раньше в среднем ночевали 250-275 человек. Потом начали прибывать мигранты, и теперь у нас ночует более 400 человек».

Согласно закону от 1981 года, штат Нью-Йорк обязан давать приют бездомным. Но, когда принимали закон, такого огромного потока мигрантов не было. Теперь же возникли разногласия между властями города Нью-Йорк и администрацией Джо Байдена.

Мэр Эрик Адамс призывает правительство решить проблему миграционного кризиса. Если раньше Нью-Йорк принимал венесуэльцев, то теперь приезжают эквадорцы, русскоязычные граждане и мигранты из Западной Африки, которые прибыли в США из Мексики. Уже сейчас дефицит бюджета достиг 12 миллиардов долларов. К тому же в городе не хватает помещений, где можно было бы разместить бездомных.

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[Эрик Адамс, мэр Нью-Йорк]:

«Я не вижу этому конца. Эта проблема разрушит Нью-Йорк. Она его уничтожит. Мы принимаем по 10 000 мигрантов в месяц. <…> И все говорят, что это проблема Нью-Йорка».

Проблему усугубляет и то, что мигранты, прибыв в США, не имеют права сразу же устроиться на работу. Сначала им нужно получить разрешение, а на это уходит год или больше. В итоге люди не могут себя обеспечить и просят помощи у властей города.

Подобная ситуация складывается и в некоторых других крупных городах США, таких как Бостон и Чикаго.

В США многие критикуют администрацию Байдена за неспособность решить проблему миграционного кризиса. При нынешнем американском президенте границу с Мексикой пересекло рекордное число мигрантов. Всё это создаёт большую нагрузку на бюджет штатов и городов.

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