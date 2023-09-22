140-летние рисунки показали «увлекательную» жизнь европеек в Австралии в XIX веке

Это единственная фотография Кейт Митчелл – европейской поселенки, которая жила на восточном побережье Тасмании в середине..

Это единственная фотография Кейт Митчелл – европейской поселенки, которая жила на восточном побережье Тасмании в середине XIX века. Но жизнь этой барышни задокументирована как нельзя лучше.

Кейт оставила после себя множество рисунков о ярких событиях и приключениях. На новой выставке в Музее изобразительных искусств в Хобарте можно увидеть увеличенные копии этих набросков, а также познакомиться с оригинальными рисунками.

[Анита Хансен, член Королевского общества Тасмании]:

«Это похоже на то, как если бы сегодня вы взяли iPhone и сфотографировали себя на пикнике или кого-то падающего с лошади, или что-то другое захватывающее. Подобные события отражены в этих рисунках».

На рисунках изображены Кейт и её сестра, а также другие члены семьи или друзья. Они показывают, что жизнь европейских женщин в Австралии не была такой тихой и уединённой, как считали ранее.

[Джейн Гиблин, художница и куратор выставки]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «(На этом рисунке) она в своей юбке переступает с камней на бревно, которое лежит поперёк ручья. Для меня этот рисунок олицетворяет то, какой была Кейт».

Художница Джейн Гиблин создала свои рисунки по мотивам тех, что нарисовала Кейт.

[Джейн Гиблин, художница и куратор выставки]:

«Я позаимствовала идеи из её работ, а затем изобразила те события так, как вижу сама».

Кейт Митчелл вела жизнь, полную приключений, и умерла молодой. Причиной стала паразитарная инфекция, при которой образуются кисты. Сейчас их бы просто удалили в больнице. Но тогда женщина скончалась в муках. Это ещё одно историческое свидетельство о жизни людей тех лет.

Сестра Кейт собрала её рисунки и добавила к ним описание. Так появилась книга о колониальной жизни европейцев в Австралии.

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