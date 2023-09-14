Сербская полиция усиливает патрулирование на границе с Венгрией

Сербия направила дополнительные силы полиции на границу с Венгрией. Здесь идут настоящие войны между преступными группировками,..
Дата загрузки: 2023-09-14
Сербский спецназ только за один день задержал 370 человек, которые планировали нелегально попасть в ЕС. Причём в районе задержания полицейские обнаружили три автомата и винтовку.[Драган Василевич, замдиректора полиции Сербии]:
«Наша цель – отправить мигрантов в центры приёма, где им и положено находиться, чтобы они пересекали границу с надлежащими документами. Также мы должны свести к минимуму столкновения между мигрантами».
По данным сербского «Центра защиты беженцев», каждый день границу с Венгрией пытаются пересечь 1500 мигрантов. Многие платят за такую возможность преступным группировкам.
[Радош Джурович, сотрудник «Центра защиты беженцев»]:
«Речь идёт об организованной преступности, которая сейчас разрастается до огромных масштабов».
Сотрудники «Центра защиты беженцев» говорят, что венгерские власти ежедневно вытесняют обратно в Сербию примерно 700 мигрантов.
[Радош Джурович, сотрудник «Центра защиты беженцев»]:
«Эти люди снова попадают в руки преступников, которые требуют ещё больше денег. В итоге получается замкнутый круг».
Сейчас в центрах приёма мигрантов в Сербии находится более 3300 человек. Однако многие искатели лучшей жизни остаются на улицах крупных городов либо идут к границе с Венгрией. В основном это выходцы из Северной Африки, Азии и с Ближнего Востока.
Короткая ссылка на эту страницу: