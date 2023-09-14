Учёные: кондиционеры мешают адаптироваться к жаре

В жару многие пользуются кондиционером. Не исключение – и жители Северной территории Австралии. [жительница Дарвина
Дата загрузки: 2023-09-14
В жару многие пользуются кондиционером. Не исключение – и жители Северной территории Австралии.
[жительница Дарвина]:
«(Пользуюсь) 24 часа в сутки. Никогда не выключаю».
[житель Дарвина]:
«У нас он работает всю ночь, поскольку мы не привыкли к сильной жаре».
Современные технологии, казалось бы, помогают людям пережить жару. Но исследователи из Австралийского национального университета выявили одну особенность.
[Саймон Квилти, исследователь]:
«Сейчас в 45-градусную жару в таком городе, как Кэтрин, больше шансов умереть из-за перегрева, чем в такой же день 20 или 30 лет назад».
К слову, австралийские аборигены по-прежнему хорошо переносят жаркую погоду. У многих из них нет кондиционеров.
[Саймон Квилти, исследователь]:
«Проводя в помещениях с кондиционером десять, если не 20 часов в день, люди просто не дают организму адаптироваться к жаре».
Учёные советуют пользоваться кондиционером как можно меньше, либо выставлять температуру 25 или 26 градусов. Ещё лучше – включать вентилятор. Также можно затенять окна шторами или растениями.
Кроме того, исследователи напоминают, что раньше в жарких странах днём не работали или даже спали. Правда, дневной сон должен длиться не больше получаса. В этом случае человек может отдохнуть и восстановить силы без вреда для здоровья.
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