Истории украденных ценностей рассказывают в музее в Гааге

Взглянуть на произведения искусства по-новому предлагает художественная галерея Маурицхёйс в Гааге. Для гостей выставки подготовили десять..
Дата загрузки: 2023-09-18
Совершить путешествие во времени можно с помощью шлема виртуальной реальности. Специалисты создали короткие видеосюжеты, которые позволяют проникнуться атмосферой давних событий.
Например, можно увидеть, как по приказу Наполеона I с Бранденбургских ворот в Берлине снимают колесницу.
[Кел О’Нейлл, куратор выставки]:
«Вопрос в том, возможно ли по-настоящему рассказать историю с помощью виртуальной реальности? Поэтому мы сделали очень обдуманный выбор, касающийся этих событий, чтобы вовлечь людей в историю. Это, наверное, нельзя назвать рассказом. Просто переносишься в эпоху, в которую раньше не мог попасть. Словно путешествуешь на машине времени».
На выставке также можно узнать истории кражи ценностей в колониальную эпоху. Этот деревянный жезл с женской фигурой сделали аборигены, жившие на территории современного Суринама в Южной Америке.
А вот такие кинжалы – крисы – делали в Индонезии, Малайзии и на Филиппинах. У них ассиметричные клинки, изготовленные из многослойной стали. Этот крис родом с Бали.
[Элине Йонгсма, куратор выставки]:
«Мы воссоздали поля сражений с помощью фотограмметрии. Отсканировали храм, где, вероятно, был сделан этот крис. Теперь гости выставки могут стать свидетелями истории и увидеть этот кинжал не только в галерее, но и там, где его создали».
Часть историй также посвящена ценностям, отобранным нацистами у евреев во времена Второй мировой войны. В их числе серебряные украшения, а также автопортрет Рембрандта, который принадлежал еврейской семье Ратенау.
Выставка продлится до 7 января следующего года.
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