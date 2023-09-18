Истории украденных ценностей рассказывают в музее в Гааге

Взглянуть на произведения искусства по-новому предлагает художественная галерея Маурицхёйс в Гааге. Для гостей выставки подготовили десять..

Взглянуть на произведения искусства по-новому предлагает художественная галерея Маурицхёйс в Гааге. Для гостей выставки подготовили десять историй о том, как в прошлом были украдены или отобраны различные ценности.

Совершить путешествие во времени можно с помощью шлема виртуальной реальности. Специалисты создали короткие видеосюжеты, которые позволяют проникнуться атмосферой давних событий.

Например, можно увидеть, как по приказу Наполеона I с Бранденбургских ворот в Берлине снимают колесницу.

[Кел О’Нейлл, куратор выставки]:

«Вопрос в том, возможно ли по-настоящему рассказать историю с помощью виртуальной реальности? Поэтому мы сделали очень обдуманный выбор, касающийся этих событий, чтобы вовлечь людей в историю. Это, наверное, нельзя назвать рассказом. Просто переносишься в эпоху, в которую раньше не мог попасть. Словно путешествуешь на машине времени».

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На выставке также можно узнать истории кражи ценностей в колониальную эпоху. Этот деревянный жезл с женской фигурой сделали аборигены, жившие на территории современного Суринама в Южной Америке.

А вот такие кинжалы – крисы – делали в Индонезии, Малайзии и на Филиппинах. У них ассиметричные клинки, изготовленные из многослойной стали. Этот крис родом с Бали.

[Элине Йонгсма, куратор выставки]:

«Мы воссоздали поля сражений с помощью фотограмметрии. Отсканировали храм, где, вероятно, был сделан этот крис. Теперь гости выставки могут стать свидетелями истории и увидеть этот кинжал не только в галерее, но и там, где его создали».

Часть историй также посвящена ценностям, отобранным нацистами у евреев во времена Второй мировой войны. В их числе серебряные украшения, а также автопортрет Рембрандта, который принадлежал еврейской семье Ратенау.

Выставка продлится до 7 января следующего года.

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