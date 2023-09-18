Как модный дом Badgley Mischka отпраздновал своё 35-летие

Ветеран фэшн-индустрии, модный дом Badgley Mischka, отпраздновал 35-летие своего первого показа. По этому случаю он провёл..

[Джеймс Мишка, модельер]:

«Тридцать пять лет в бизнесе. Ещё не убили друг друга, и нас ещё никто не убил. Так что это хорошо».

Ветеран фэшн-индустрии, модный дом Badgley Mischka, отпраздновал 35-летие своего первого показа. По этому случаю он провёл вечеринку в стиле показа-презентации.

Показ весенней коллекции 2024 года прошёл в Delmonico’s – одном из первых ресторанов изысканной кухни в США. Мероприятие прошло в рамках последнего дня Недели моды в Нью-Йорке.

Показ был не совсем обычным. Моделей разместили на четырёх платформах. А примерно 300 гостей находились вместе с ними на коктейльной вечеринке.

[Джеймс Мишка, модельер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «У нас тут 36 моделей разных типов: 20 моделей, которых мы обычно задействуем в нашем шоу, и 16 VIP-моделей, которые важны для нас в компании. У нас есть сестра-близнец Марка, которая была нашей настоящей музой. Тут находится наша первая модель».

Приглушённая, но жизнерадостная цветовая палитра была наполнена синим, розовым, пурпурным и зелёным. Для создания вечерних образов также использовали перья, рюши, пайетки и драпировку.

[Джеймс Мишка, модельер]:

«Нас вдохновило множество разных городов, в которых мы побывали за последние 35 лет. Саванна, Джорджия. Лас-Вегас – это яркие цвета и много блеска. Палм-Бич – это то место, где мы сейчас проводим много времени. А это лето мы провели в Ньюпорте. И это вдохновило нас на создание яхтенной палитры».

Неделя моды в Нью-Йорке продолжалась шесть дней.

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