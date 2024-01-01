Полиция Кении подозревает охранников продуктовой компании Del Monte в убийстве людей

Пищевая компания Del Monte стала фигурантом уголовного дела. Её охранников в Кении подозревают в убийстве четверых человек. Их тела нашли в реке примерно в 40 километрах от Найроби.

Рода узнала в одном из погибших сына.

[Рода Вайуа, мать погибшего]:

«Тело унесло вниз по реке, и оно застряло здесь, где также нашли ещё одно тело. Я узнала сына по одежде и волосам, потому что у него были дреды».

Предполагается, что инцидент произошёл на ананасовой плантации близ Найроби. Местные жители давно ведут спор с компанией, утверждая, что она неправомерно пользуется их исконными землями. А представители компании обвиняют сообщество в воровстве ананасов и называют это организованной преступностью.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Сейчас Del Monte заявила, что активно сотрудничает с полицией, ведущей расследование. По словам сотрудников компании, видеокамеры запечатлели, как предполагаемые воры убегают от охранников к реке. Из этого, по их мнению, следует, что их не убивали. Но родственник одного из погибших не согласен.

[Питер Киманзи, родственник погибшего]:

«Он явно был убит. До сих пор видна кровь на голове, а на шее – рана».

В июне прошлого года британские СМИ сообщали, что на ананасовой плантации Del Monte в Кении были убиты несколько человек, которые, предположительно, вторглись на территорию компании.

Короткая ссылка на эту страницу: