Индийский дизайнер посвятил свадебную коллекцию Кашмиру

Модный показ коллекции свадебных нарядов в Сринагаре стал ещё одним украшением индийского Кашмира. Актёр Сакиб Салим..
Дата загрузки: 2023-09-18
Модный показ коллекции свадебных нарядов в Сринагаре стал ещё одним украшением индийского Кашмира. Актёр Сакиб Салим демонстрирует публике чёрный костюм – шервани с богатой вышивкой и прозрачную курту. А его сестра – киноактриса Хума Куреши – выходит на подиум в свадебной лехенге-чоли цвета шампанского. Наряд украшен пайетками, стеклярусом и вышивкой.
Весь показ посвящён культуре и традициям Кашмира.
[Хума Куреши, актриса]:
«Это очень эмоциональное событие для всех нас. Мы надели прекрасные наряды, которые прославляют наследие Кашмира».
Модную коллекцию создал индийский дизайнер Варун Бахл. Назвал её «Любовным письмом к Кашмиру». Когда-то в этих местах жил его отец.
[Варун Бахл, модельер]:
«Я надеюсь, что теперь больше дизайнеров приедут сюда, проведут больше показов мод и насладятся красотой (Джамму и Кашмира)».
Кашмир привлекает туристов мягким климатом, горными вершинами, фруктовыми садами и живописным озером Дал с роскошными лодками-домами.
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