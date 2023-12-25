Шоколадная фабрика в Англии берёт на работу людей с аутизмом

На этой шоколадной фабрике в английском графстве Кембриджшир выпускают кондитерские изделия класса люкс. А работают здесь..

На этой шоколадной фабрике в английском графстве Кембриджшир выпускают кондитерские изделия класса люкс. А работают здесь в основном люди с аутизмом.

Владельцы предприятия – супруги Шаз и Мона, выходцы из Пакистана. Когда жили на родине, у них родился сын-аутист. В обществе его не принимали.

В Великобритании ситуация изменилась. Сын стал ходить в школу, и родители задумались о его будущем. Мона тем временем устроилась на курсы шоколатье. Оказалось, что и сыну нравится такая профессия.

[Мона Шах, владелица фабрики Harry Spectres]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Так появилась шоколадная фабрика Harry Specters. Название придумал сын владельцев. Сейчас здесь работают одиннадцать аутистов. Один из них – Джозеф.

[Джозеф Карасс, работник фабрики]:

«Я очень рад, что эта компания приняла меня. Я окончил колледж в 2017 году и не мог устроиться на работу. Я подавал очень много заявок, но мне просто отказывали. Я очень благодарен этой компании. Они берут на работу людей с аутизмом и дают им шанс».

Ещё один модой специалист – Брюс. Он уже главный шоколатье фабрики.

[Брюс Холл, работник фабрики]:

«Я здесь стажировался. Приезжал два раза в неделю. На последнем курсе колледжа появилось больше времени, и я стал приезжать чаще. Когда закончил учёбу, устроился сюда на полный день».

Аутистам обычно трудно общаться с людьми. Их также пугают перемены. Когда на фабрике вводят новшества, Мона и Шаз терпеливо объясняют сотрудникам, для чего это нужно. Так аутистам легче перестроиться.

Владельцы фабрики говорят, что сотрудники с аутизмом работают хорошо и честно. А те, в свою очередь, отмечают, что работа помогает им освоиться в обществе и ослабляет симптомы болезни.

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