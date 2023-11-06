Намерение президента запретить секонд-хенд вызвало панику среди продавцов Уганды

На многолюдный рынок в столице Уганды в основном приходят в поиске одежды секонд-хенд. Её любят все:..
Дата загрузки: 2023-11-06
На рынке агрессивная конкуренция: торговцы сидят за грудами одежды и завлекают покупателей криками.[Тадео Валусимби, продавец]:
«Даже если у кого-то есть меньше доллара, этот человек может уйти с одеждой».
Подержанная одежда, которую везут из Европы в Африку, по объёмам давно превысила собственное производство на континенте.
Это многомиллионный бизнес. И в последние годы он вызывает у африканцев всё больше недовольства, поскольку не только подавляет собственное производство, но и ускоряет загрязнение окружающей среды.
Президент Уганды ещё летом объявил, что запретит импорт секонд-хенда. Ранее это рекомендовали лидеры Бурунди, Конго, Кении, Руанды и ряда других стран.
В Уганде возможный запрет посеял панику среди торговцев. Для них он обернётся катастрофой. В бизнесе задействованы тысячи людей, которые продают ношеную одежду на придорожных лотках и в магазинах торговых центров.[Глен Калунги, продавец секонд-хенда]:
«Я продаю эту одежду моделям, мы сотрудничаем с модельным агентством. Им нравятся мои вещи. В итоге они дают мне больше денег, чтобы я пошёл сюда и купил больше».
Торговцы выступают против жёсткого запрета.[Тадеуш Мусоке, председатель Ассоциации торговцев секонд-хендом]:
«Если правительство хочет запретить эту одежду, пусть это будет постепенный процесс, чтобы торговцы подготовились и не потеряли деньги».
Ежегодно почти половина экспорта подержанной одежды из ЕС везут в Африку. При этом подсчитали, что 50% вещей представляют собой мусор, не пригодный к носке.
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