Вьетнамская автокомпания VinFast намерена завоевать 50 зарубежных рынков

Вьетнамский автопроизводитель VinFast всерьёз намерен соперничать с китайскими конкурентами. Этот молодой бренд появился шесть лет назад,..

Вьетнамский автопроизводитель VinFast всерьёз намерен соперничать с китайскими конкурентами. Этот молодой бренд появился шесть лет назад, но уже нацелен на зарубежные рынки.

Серийное производство началось в 2019-м, а ещё через два года с конвейера сошёл первый электромобиль марки. Но та модель предназначалась только для Вьетнама. Сейчас же компания строит внедорожники, в том числе на электротяге, для мирового рынка.

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[Ле Тхи Тхюи Тхюи, гендиректор компании VinFast]:«Мы пробуем создавать электромобили различных классов, чтобы каждый мог купить электрокар».

Завод VinFast расположен в Хайфоне. В компании работают инженеры из таких стран, как Индия и Бразилия. У многих уже большой опыт, полученный на заводах автогигантов. Предприятие может выпускать 250 тысяч автомобилей в год, но пока использует лишь малую часть мощностей.

Компания планирует выйти на 50 зарубежных рынков, охватив Европу, Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Северную Америку. В следующем году в Северной Каролине в США начнётся строительство завода стоимостью четыре миллиарда долларов.

[Ле Тхи Тхюи Тхюи, гендиректор компании VinFast]:«Если мы добьёмся успеха, и потребители в США будут покупать наши машины, тогда и вьетнамцы будут считать эти автомобили хорошими. Это будет своего рода одобрением».

Ещё 400 миллионов долларов VinFast инвестирует в заводы в Индии и Индонезии. Также в этом году начнутся поставки электромобилей в Европу. Продажи в США и Канаде идут с прошлого года.

Компанию VinFast основал первый вьетнамский миллиардер Фам Нят Выонг. Он заработал состояние на производстве лапши быстрого приготовления и на бизнесе, связанном с недвижимостью.

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