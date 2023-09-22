Азербайджан и карабахские армяне провели переговоры

Мирные переговорыАзербайджан – Нагорный Карабах

Представители властей Азербайджана и Нагорного Карабаха провели переговоры в Евлахе на азербайджанской территории. Стороны обсудили судьбу этнических армян. Азербайджан представил план социально-экономической интеграции. Пока никаких соглашений не подписано.

Между тем представители Карабаха обвинили азербайджанские силы в нарушении режима прекращения огня. По их словам, в день переговоров продолжились обстрелы Степанакерта. Азербайджан обвинения отрицает.

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Жители Степанакерта, а также беженцы, укрываются в подвалах домов.

[жительница Степанакерта]:

«Я ушла из дома, не взяв ничего. Просто не смогла. Я ушла из дома и не знаю, что с нами будет».

В городе перебои с электричеством и водоснабжением. Кроме того, из-за блокады Лачинского коридора люди уже несколько месяцев живут в условиях нехватки товаров первой необходимости и лекарств.

[жительница Степанакерта]:

«Меня зовут Варт, у меня четверо детей, сейчас мы в убежище. Всю ночь провели на холоде и заболели. У нас температура, ангина. Лекарств нет. Пожалуйста, дайте лекарства хотя бы детям».

Тысячи этнических армян собрались в аэропорту Степанакерта. Многие надеялись улететь в Ереван, но воздушное пространство пока закрыто. 5000 человек укрылись на территории российских миротворцев. Людей обеспечивают водой и медицинской помощью.

А это армяно-азербайджанская граница. Здесь собрались армяне в надежде встретить друзей или родственников, если тем позволят мигрировать. Мужчины периодически вступают в спор с пограничниками. Хотят проехать к российским и азербайджанским позициям, но их не пропускают.

Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности страны принять беженцев.

[Никол Пашинян, премьер-министр Армении]:

«Армения готова принять 40 тысяч семей. Но мы не хотим об этом говорить. Почему? Я хочу выразиться очень честно и понятно: мы считаем, что армяне в Нагорном Карабахе должны жить в своих домах, на своей земле в достойных и безопасных условиях».

Между тем помощник президента Азербайджана заявил, что уже скоро в Карабах отправится гуманитарная помощь.

[Хикмет Гаджиев, помощник президента Азербайджана]:

«В первую очередь мы обеспечим топливом школы и больницы, а также экстренные службы, включая пожарные команды и скорую медицинскую помощь».

Азербайджан начал боевые действия 19 сентября этого года. Силы обороны карабахских армян не смогли оказать сопротивления и капитулировали.

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