Трясёт цепями и пугает огнём: жуткий парад Крампуса устроили в Словении

Звенят цепями и пугают огнём. В словенской деревне Горичане проходит парад Крампуса. Страшные существа одновременно похожи на козлов и демонов. Своим жутким видом они стараются привести публику в ужас.

В этом году в параде участвуют 600 человек. Это 30 команд из Словении, Австрии, Италии и Хорватии. Также впервые сюда приехала группа из Германии.

Крампус – противоположность святого Николая. В отличие от Санта-Клауса, он раздаёт детям куски угля. Правда, только тем, кто весь год был непослушным и капризным. Может ещё подарить родителям розги, чтобы помочь в воспитании.

Этот персонаж зародился в фольклоре альпийского региона. В дохристианские времена это был злой дух зимы. Теперь же Крампус стал спутником Санта-Клауса.

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Традиции, связанные с Крампусом, сохранились в Австрии, Южной Баварии, Венгрии, Словении, Хорватии и Чехии, а также в некоторых северных региона Италии.

В Горичане парад Крампуса проходит в десятый раз. В этом году на него съехались 5000 туристов со всей Словении.

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