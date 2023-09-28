Лейси Скотт зашла в зоомагазин в Канзас-Сити в американском штате Миссури. Она обратила внимание на аквариум, в котором на дне была рыбка с тёмной чешуёй. Девушке показалось, что она грустит.
Продавец рассказал, что это золотая рыбка. Ей десять лет, она уже долго живёт в аквариуме. Раньше рыбка плавала в искусственном пруду у чьего-то дома.
«Я не могла смириться с тем, что рыбка, проведя большую часть жизни в пруду, теперь гибнет в зоомагазине», – рассказала Лейси.
Лейси купила маленькую рыбку. Девушка назвала питомца Монстро. Дома она сделала импровизированный пруд. Каждый день меняла воду и кормила рыбку лучшим кормом. Первое время Монстро плохо ел и не плавал. Но Лейси продолжала о нём заботиться. Постепенно ситуация начала меняться.
«Через месяц я обнаружила, что он начал понемногу плавать», – рассказала Лейсли.
Тёмная чешуя стала менять цвет и приобрела золотистый оттенок. Состояние рыбки улучшилось. Лейси переселила Монстро в просторный аквариум.
«Многие говорят, что это не та рыбка, и я понимаю, почему. Я и не думала, что будут такие изменения», – поделилась хозяйка рыбки.
Обычно золотые рыбки живут 15-20 лет.
Как у рыбки изменился цвет, когда о ней позаботились
Лейси Скотт зашла в зоомагазин в Канзас-Сити в американском штате Миссури. Она обратила внимание на аквариум, в котором на дне была рыбка с тёмной чешуёй. Девушке показалось, что она грустит.