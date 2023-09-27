Россия рассмотрит вопрос о запрете импорта морепродуктов из Японии

Россия может запретить импорт морепродуктов из Японии. Тогда в этом вопросе она присоединится к Китаю, который..

Россия может запретить импорт морепродуктов из Японии. Тогда в этом вопросе она присоединится к Китаю, который уже в августе приостановил ввоз японской рыбы. Это стало реакцией на сброс в Тихий океан отработанной воды с АЭС «Фукусима-1».

Сотрудники Россельхознадзора обсудили безопасность японской рыбной продукции с коллегами из Китая. Стороны договорились тесно сотрудничать в этом вопросе.

Российский надзорный орган направил письмо ветеринарной службе Японии, заявив о том, что необходимы переговоры. Он также попросил до 16 октября предоставить информацию о методиках, которые используют в стране для радиологических исследований экспортируемой рыбной продукции, в том числе – на остаточное содержание радиоактивного изотопа водорода – трития.

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Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сказал, что правительство внимательно рассмотрит заявление России.

[Хирокадзу Мацуно, генеральный секретарь Кабинета министров Японии]:

«Японское правительство постоянно разъясняет (этот вопрос) международному сообществу, включая Россию. Оно также предлагает изучить информацию о безопасности отработанной воды».

Мацуно пообещал, что Япония продолжит предоставлять прозрачную информацию о качестве воды, которую сбрасывают в океан. Он также призвал российскую сторону учесть научные доказательства при решении вопроса об импорте морепродуктов.

По данным Россельхознадзора, объём экспорта рыбной продукции из Японии в Россию незначительный. В прошлом году он достиг 190 тонн. В этом году пока ввезено 118 тонн. Решение о дальнейшем импорте Россия примет после переговоров с Японией.

Между тем российские суда добывают много рыбы в акватории, граничащей с японскими водами. Россельхознадзор выяснил, что в России нет утверждённых методик определения трития в морепродуктах. Такую методику планируют разработать совместно с научными организациями.

Сброс отработанной воды с АЭС «Фукусима-1» начался 24 августа. Согласно плану, в Тихий океан попадёт более миллиона тонн воды, содержащей тритий. Его концентрацию уменьшают путём разбавления. Власти Японии утверждают, что такая вода не навредит природе и людям. Они также говорят, что она соответствует нормам ВОЗ.

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