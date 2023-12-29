Ещё один американский штат дисквалифицировал Дональда Трампа

Американский штат Мэн дисквалифицировал Дональда Трампа. Теперь в нём официально запрещено включать имя Трампа в избирательные..

Американский штат Мэн дисквалифицировал Дональда Трампа. Теперь в нём официально запрещено включать имя Трампа в избирательные бюллетени на президентских выборах 2024 года. Это второй штат США, запретивший бывшему президенту баллотироваться.

Госсекретарь штата Мэн, демократ Шенна Беллоуз, обосновала своё решение 14-й поправкой к Конституции, которая запрещает баллотироваться участникам мятежа. Она, как и многие демократы, считает, что Дональд Трамп добивался отмены результатов выборов 2020 года, а также подстрекал своих сторонников штурмовать Капитолий в январе 2021-го.

Предвыборный штаб Трампа заявил, что быстро подаст апелляцию против решения, назвав его «ужасным», а также «попыткой украсть выборы и лишить американцев их избирательных прав».

Ранее противники Трампа пытались запретить ему баллотироваться в нескольких других штатах. Суды в Мичигане и Миннесоте иски отклонили. При этом Верховный суд Колорадо решение подтвердил.

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Республиканская партия штата уже подала апелляцию в Верховный суд США с требованием отменить запрет.

При этом эксперты отмечают, что демократам будет нелегко отстоять решения судов в своих штатах, поскольку в Верховном суде США сейчас перевес в сторону судей с консервативными взглядами.

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