На Неделе моды в Дубае сделали упор на экологичность

Монохромная коллекция, наполненная блеском и женственностью. С этого показа началась Неделя моды в Дубае – всего..
Дата загрузки: 2023-10-20
Коллекцию создала тайский дизайнер Пипатчара. Она делает упор не на роскоши, а на экологичности. Её бренд можно назвать «зелёным» почти на 100%.[Пипатчара, дизайнер]:
«Моя коллекция – это симфония переработанного пластика и цвета. Всё органично. Я надеюсь, вам понравится наша идея. Мы используем пластиковые отходы из Таиланда, тонны отходов для изготовления одежды, аксессуаров, обуви, сережёк».
Глава Арабского совета моды, который организует неделю показов, говорит, что в этом году экологичность стала темой всего мероприятия в целом.[Джейкоб Абриан, основатель Арабского совета моды]:
«Экологичность на Недели моды в Дубае – очень важный и ключевой аспект. В 2016 году Арабский совет моды запустил AFC Green Label для поддержки начинающих креативных дизайнеров, которые следуют международной практике устойчивого развития. Мы хотим убедиться, что все дизайнеры действительно привержены экологии, а не используют термин только из маркетинговых соображений».
На Неделе моды свои коллекции представили и другие дизайнеры, которые делают упор на экологичность. Среди них Lama Jouni, Lili Blanc и Weinsanto. В целом неделя показов привлекла модную публику со всего региона.[Джейкоб Абриан, основатель Арабского совета моды]:
«Мы считаем, что Неделя моды в Дубае входит в пятёрку лучших недель моды в мире. И она растёт с каждым сезоном. Мы считаем, что у Дубая есть большой потенциал, чтобы попасть не только в пятерку, но и в тройку лучших».
Объединённые Арабские Эмираты – один из крупнейших производителей нефти в мире. Однако это не помешает им в этом году провести климатический саммит COP28.
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