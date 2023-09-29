Трое убитых: чем закончилась стрельба в Нидерландах

Три человека погибли в нидерландском городе Роттердам после того, как злоумышленник открыл стрельбу в жилом доме..

Три человека погибли в нидерландском городе Роттердам после того, как злоумышленник открыл стрельбу в жилом доме и в находящейся рядом университетской больнице.

Нападавший арестован. Это 32-летний местный житель, который также учился в этом университете.

По данным полиции, мужчина стрелял в 39-летнюю женщину и её 14-летнюю дочь в их квартире, после чего устроил там пожар. Женщина от полученных ранений скончалась на месте, а девушка умерла в больнице.

Позже злоумышленник направился в больницу медицинского университета и там застрелил 43-летнего преподавателя.

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[работница больницы]:

«Мы услышали стрельбу. Сначала нам сказали оставаться в помещении, а потом вдруг сказали выйти на улицу. Я работаю с детьми, и сначала пришлось вывести их всех из кабинетов, а затем мы выбежали наружу».

Подозреваемого задержали рядом с больницей, где он также открыл огонь. На нём был бронежилет. В полиции считают, что мужчина планировал нападения заранее. При этом его мотивы пока не ясны.

Правоохранители уверены, что злоумышленник действовал в одиночку.

Он уже был известен в полиции, а два года назад его судили за жестокое обращение с животными.

Стрельба в Роттердаме произошла на фоне того, что в Нидерландах, а также в ряде других стран Европы наблюдается всплеск насилия, связанного с деятельностью наркобанд. Так, в Швеции за последний месяц жертвами перестрелок и взрывов стали 11 человек. Премьер-министр страны призвал соответствующие органы срочно решить проблему.

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