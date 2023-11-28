В Великобритании высаживают новые деревья, чтобы восстановить древний лесной массив

Этот древний лесной массив в британском Лутоне с 40-х годов прошлого века стал в два раза..

Этот древний лесной массив в британском Лутоне с 40-х годов прошлого века стал в два раза меньше.

Но местные волонтёры решили не унывать. Они отправились на природу и посвятили своё время высадке деревьев.

Акция проходит под эгидой Фонда дикой природы. Он объединил местных жителей в благородной миссии – восстановить лес до его изначальных размеров.

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[Аарон Мэтью, участник проекта]:

«Мне кажется, что мы – люди, живущие в более городской среде, – оторваны от реальности. Иногда ощущаешь себя странно, когда выходишь и взаимодействуешь с окружающей средой».

[Мэтт Сатклифф, организатор акции]:«Наши участки и участки многих других землевладельцев были бы в плохом состоянии, если бы не волонтёры. Я знаю, что на наш канал подписались сотни».

Волонтёры уже много лет восстанавливают лес Хей-Вуд. Деревья, посаженные десять лет назад, прижились и продолжают расти. При этом посадка саженцев – работа несложная. То есть присоединиться может почти каждый.

[Тони Гудвин, волонтёр]:«Это лучше, чем просто сидеть и жаловаться, что ничего нельзя сделать. Если попробуешь сделать хоть что-то, то результат будет».

А Дэвид Мэнсфилд – основатель спортивной программы GoodGym. Вместо тренажёрного зала он предлагает заниматься фитнесом посредством вот таких вот полезных мероприятий.

[Дэвид Мэнсфилд, волонтёр]:«Важно вовлекать людей в местную среду, особенно в природную. Когда выходишь в заповедники, пачкаешь руки в грязи и чувствуешь, что работаешь с окружающей средой, это помогает установить связь со своей территорией». [Ясин Лутале, беженец из Уганды]:«Когда у меня стресс и депрессия, я всегда выхожу, сажусь возле дерева и расслабляюсь. Думаю о будущем и обо всём остальном».

Помимо посадки деревьев, волонтёрам также необходимо ухаживать за лесом. Например, подстригать или выжигать ежевику, чтобы новые саженцы деревьев могли прижиться.

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