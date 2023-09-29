Импичмент Джо Байдену: Палата представителей провела первое слушание

В Конгрессе США прошли первые слушания по делу об импичменте президента Джо Байдена. Республиканцы, которые составляют..

В Конгрессе США прошли первые слушания по делу об импичменте президента Джо Байдена. Республиканцы, которые составляют большинство в Палате представителей, рассказали, что членам семьи Байденов поступали выплаты из-за границы.

По их словам, президент солгал о деловых связях своих родственников, прежде всего – сына Хантера. Он также не разграничил эти связи со своими официальными обязанностями на посту вице-президента с 2009 по 2017 годы.

[Джейсон Смит, член Конгресса США]:

«Будь то обеды, телефонные звонки, встречи в Белом доме или официальные зарубежные поездки – Хантер Байден зарабатывал, организуя доступ к Джо Байдену – семейному бренду. Семья Байденов и их соратники получали миллионные выплаты из иностранных источников, в том числе из России, Китая, Украины, Румынии».

По словам конгрессменов-демократов, их оппоненты не смогли предоставить достаточно доказательств того, что выгоду получал лично Джо Байден.

[Джейми Раскин, член Конгресса США]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Комитет получил 12 000 страниц банковских отчётов. Вот они прямо перед нами, напечатанные с двух сторон. И ни на одной странице не указано ни копейки, идущей президенту Джо Байдену».

Республиканцы говорят, что у них есть банковские документы, в которых указано, что Хантеру Байдену сделали два денежных перевода из Китая на домашний адрес Джо Байдена в штате Делавэр. Однако пока неясно, получил ли президент эти деньги лично.

Также неясно, получат ли республиканцы в Палате представителей достаточно голосов для фактического импичмента в конце расследования. Они имеют лишь небольшой перевес.

При этом маловероятно, что Сенат, где у демократов большинство, проголосует за отстранение Байдена от должности.

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