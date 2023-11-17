Эксперты не уверены, что встреча Байдена и Си принесёт результаты

На саммите АТЭС в Сан-Франциско президент США Джо Байден заявил, что его личная встреча с Си..

На саммите АТЭС в Сан-Франциско президент США Джо Байден заявил, что его личная встреча с Си Цзиньпином подчеркнула приверженность двух стран сотрудничеству в тех областях, где они обе могли бы получить выгоду. [Джо Байден, президент США]:«Мы и в дальнейшем сохраним приверженность дипломатии, чтобы избежать сюрпризов и предотвратить недоразумения. Стабильные отношения между двумя крупнейшими экономиками мира – это хорошо не только для этих экономик, но и для всего остального мира. Стабильные отношения хороши для всех».

Но, несмотря на договорённости в некоторых областях, Вашингтон и Пекин далеки от единогласия по критически важным вопросам.

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[Роберт Росс, профессор политологии Бостонского колледжа]:«Мы согласились возобновить военный диалог, но мы ещё не договорились о встрече, так что она может пройти нескоро. Когда у нас состоится встреча, мы не знаем, будет ли она результативной. Мы согласились сотрудничать по фентанилу, но, тем не менее, бОльшая часть фентанила поступает из Мексики, и даже прекурсоры начинают разрабатываться за пределами Китая. Так что я не уверен, что мы действительно многого достигнем с точки зрения содействия американским национальным интересам или смягчения напряжённости между США и Китаем».

Байден и Си встретились в среду перед саммитом АТЭС.

Во время обеда Си Цзиньпин заявил американским коллегам, что Китай готов быть партнёром и другом Соединённых Штатов и что существует много возможностей для двустороннего сотрудничества.

Но за любезностями может скрываться глубокое соперничество, поскольку Вашингтон и Пекин соревнуются в торговле, технологиях и глобальном влиянии.

Так, США пытались убедить 14 других стран, за исключением Китая, присоединиться к торговому соглашению. Однако на этой неделе эта попытка провалилась.

В рамках саммита уже состоялся ряд встреч, включая редкие переговоры между главами Японии и КНР.

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