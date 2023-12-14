Палата представителей начала официальную процедуру импичмента Джо Байдена

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, которая формально начала процедуру импичмента президента Джо Байдена.

Документ подготовил профильный комитет. За него проголосовали все республиканцы – 221. Против выступили 212 демократов.

Лидер меньшинства в Палате представителей демократ Хаким Джеффрис осудил голосование, назвав его «полным и тотальным позором».

Расследование в рамках процедуры импичмента ведётся уже несколько месяцев. Однако республиканец Майк Джонсон посчитал, что принятие резолюции придаст процессу больший вес и быстрее заставит Белый дом и семью Байденов предоставить документы и показания.

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Резолюцию приняли спустя несколько часов после того, как сын президента Хантер Байден отказался давать показания на закрытом слушании перед комиссией республиканцев. Вместо этого он появился возле здания Капитолия и потребовал провести публичные слушания. Ведущие республиканцы заявили, что теперь обвинят Байдена в неуважении.

Расследование в отношении президента Джо Байдена начали с связи с подозрениями о том, что он на посту вице-президента использовал своё влияние в личных целях. В частности, для установления семейных деловых отношений с Китаем, в которых участвовал его сын Хантер.

При этом усилия республиканцев вряд ли смогут привести к отстранению Байдена от должности. Даже если Палата представителей проголосует за импичмент, его также должны подтвердить в Сенате, причём двумя третями голосов. А там у демократов сейчас большинство, которое составляет 51 к 49.

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