Палата представителей начала официальную процедуру импичмента Джо Байдена

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, которая формально начала процедуру импичмента президента Джо Байдена. Документ подготовил..
Дата загрузки: 2023-12-14
Документ подготовил профильный комитет. За него проголосовали все республиканцы – 221. Против выступили 212 демократов.
Лидер меньшинства в Палате представителей демократ Хаким Джеффрис осудил голосование, назвав его «полным и тотальным позором».
Расследование в рамках процедуры импичмента ведётся уже несколько месяцев. Однако республиканец Майк Джонсон посчитал, что принятие резолюции придаст процессу больший вес и быстрее заставит Белый дом и семью Байденов предоставить документы и показания.
Резолюцию приняли спустя несколько часов после того, как сын президента Хантер Байден отказался давать показания на закрытом слушании перед комиссией республиканцев. Вместо этого он появился возле здания Капитолия и потребовал провести публичные слушания. Ведущие республиканцы заявили, что теперь обвинят Байдена в неуважении.
Расследование в отношении президента Джо Байдена начали с связи с подозрениями о том, что он на посту вице-президента использовал своё влияние в личных целях. В частности, для установления семейных деловых отношений с Китаем, в которых участвовал его сын Хантер.
При этом усилия республиканцев вряд ли смогут привести к отстранению Байдена от должности. Даже если Палата представителей проголосует за импичмент, его также должны подтвердить в Сенате, причём двумя третями голосов. А там у демократов сейчас большинство, которое составляет 51 к 49.
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