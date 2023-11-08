В Конгрессе Мексики прошло новое слушание по теме НЛО

Конгресс Мексики заслушал мнение исследователей, которые объявили подлинными несколько трёхпалых перуанских мумий. Недавно их представили в..

Конгресс Мексики заслушал мнение исследователей, которые объявили подлинными несколько трёхпалых перуанских мумий. Недавно их представили в качестве потенциального доказательства существования нечеловеческих форм жизни. При этом учёные пока на 100% не подтвердили, что останки принадлежат инопланетянам.

Законодатели впервые услышали мнение мексиканского журналиста и уфолога Хайме Моссана 13 сентября, когда тот представил два образца на первом в своём роде мероприятии Конгресса, посвящённом НЛО. Моссан сказал, что тела, предположительно найденные вблизи древних линий Наска в Перу, не связаны ни с какой формой жизни на Земле.

На заседании во вторник Моссан был больше сосредоточен на том, чтобы доказать, что тела не были поддельными. Он пригласил несколько врачей, которые подтвердили, что это тела реальных живых существ.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Хайме Моссан, журналист и уфолог]:

«Будет представлен анализ ДНК, который покажет, что одно из существ – это гибрид. Оно наполовину человек, и имеет родство с семейством обезьян. Но у него также есть неизвестная ДНК. Итак, может ли он быть продуктом природы или у него другое происхождение?»

Перуанский антрополог Роджер Зунига сообщил, что в течение четырёх лет исследователи изучали пять подобных образцов. Он представил письмо, подписанное одиннадцатью исследователями из университета, в котором говорилось то же самое. Однако в письме ясно сказано, что внеземное происхождение останков не подразумевали.

Первая презентация Моссана подверглась критике со стороны многих экспертов. Они назвали её фальшивкой. Так, ряд критиков говорили, что раньше тоже проводили исследования аналогичных останков. Однако всякий раз выяснялось, что образцы были модифицированы с использованием костей животных и человека.

Когда Роджера Зунигу спросили об этих исследованиях, он сказал, что те образцы, вероятно, были поддельными. Однако тела, которые осматривали он и другие специалисты, оказались настоящими.

Короткая ссылка на эту страницу: