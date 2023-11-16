Байден снова назвал Си Цзиньпина диктатором после личной встречи

Президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин договорились в среду возобновить межвоенные связи и работать над ограничением производства фентанила. Их вторые в истории переговоры прошли на саммите АТЭС в пригороде Сан-Франциско.

Байден и Си условились, что Китай будет препятствовать экспорту товаров, связанных с производством опиоида фентанила. Его считают основной причиной передозировок наркотиками в Соединённых Штатах.

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[Джо Байден, президент США]:«Фентаниловые химические ингредиенты и сырьё для таблеток поставляются без контроля. Некоторые из этих веществ добавляют в другие наркотики, например, в кокаин. Много людей умирает. В США от фентанила умирает больше людей в возрасте от 18 до 49 лет, чем от огнестрельного оружия, автомобильных аварий или по какой-либо другой причине».

При этом Байден заявил, что не изменил своего мнения, и что глава Китая Си Цзиньпин фактически – диктатор.

[журналист]:«Господин президент, после сегодняшней встречи вы всё ещё будете называть Си Цзиньпина диктатором? Этот термин вы использовали ранее в этом году». [Джо Байден, президент США]:«Ну, он и есть диктатор. Но в том смысле, что он человек, который управляет коммунистической страной. Его форма правления полностью отличается от нашей».

Возле отеля, где проходила встреча Байдена и Си, главу китайской компартии тоже называли диктатором. Здесь собрались как протестующие против визита Си, так и сторонники Пекина.

Один демонстрант, облачённый во флаг Свободного Тибета, взобрался на флагшток перед отелем. Также были те, кто требовал свободы для Гонконга.

Тема нынешнего саммита АТЭС – «Создание устойчивого будущего для всех». Альянс включает 21 экономику мира, в числе которых Гонконг и Тайвань.

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