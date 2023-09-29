В Китае ограничат экранное время для детей, но родители настроены скептически

Ариссе Янь всего шесть лет, но смартфон для неё уже как родной. Она без особых усилий..
Дата загрузки: 2023-09-29
Вэл Янь, её мать, обеспокоена проблемой интернет-зависимости у ребёнка. Однако считает использование телефона важной и неизбежной частью современного общества. Вэл не хочет, чтобы Арисса отставала от сверстников во владении технологиями, но не знает, как сбалансировать экранное время Ариссы.
[Вэл Янь, мама девочки]:
«Да, конечно, я волнуюсь. Дети используют телефоны для учёбы. Но когда они смотрят видео, легко впасть в зависимость».
Зависимость от мобильных телефонов – серьёзная проблема в Китае. В августе в стране разработали правило, ограничивающее время, которое несовершеннолетние могут проводить со смартфонами, до двух часов в день. Для детей до восьми лет – не более 40 минут в день.
Местные СМИ пишут, что когда время ежедневного использования будет превышено, мобильный телефон «автоматически закроет все приложения».
Так называемый «режим несовершеннолетних» также запретит пользователям до 18 лет доступ в Интернет на мобильных устройствах с 22:00 до 6 утра.
Пока неясно, когда новое правило вступит в силу.
Между тем, родители скептически относится к эффективности ограничений, поскольку во многих электронных устройствах уже есть «детский режим».[Вэл Янь, мама девочки]:
«Поскольку эта функция у нас уже есть, проводятся ли какие-либо исследования того, насколько она эффективна? Если компании добавляют её поверх базовой функции, то я не знаю, можно ли повысить эффективность».
Детский психолог Шэрон Ень говорит, что родители должны сосредоточиться на эмоциональном общении со своими детьми, а не на ограничении использования мобильных устройств. Однако в нынешних обстоятельствах она признаёт, что ограничения на экранное время полезны и могут появиться и в других странах.[Шэрон Ень, психолог]:
«Многие родители заняты на работе, поэтому у них нет времени общаться с детьми… И я верю, что в будущем всё больше и больше правительств будут участвовать в этой политике».
А родители надеются, что китайцам смогут обеспечить больше возможностей семейного досуга. Например, бесплатные дни в зоопарке или скидки на спортивные мероприятия.
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