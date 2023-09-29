Ариссе Янь всего шесть лет, но смартфон для неё уже как родной. Она без особых усилий..

В Китае ограничат экранное время для детей, но родители настроены скептически

Ариссе Янь всего шесть лет, но смартфон для неё уже как родной. Она без особых усилий просматривает комедийные видеоролики в китайской соцсети, хихикая на диване. Девочка начала пользоваться мобильным телефоном, когда ей было четыре.

Вэл Янь, её мать, обеспокоена проблемой интернет-зависимости у ребёнка. Однако считает использование телефона важной и неизбежной частью современного общества. Вэл не хочет, чтобы Арисса отставала от сверстников во владении технологиями, но не знает, как сбалансировать экранное время Ариссы.

[Вэл Янь, мама девочки]:

«Да, конечно, я волнуюсь. Дети используют телефоны для учёбы. Но когда они смотрят видео, легко впасть в зависимость».

Зависимость от мобильных телефонов – серьёзная проблема в Китае. В августе в стране разработали правило, ограничивающее время, которое несовершеннолетние могут проводить со смартфонами, до двух часов в день. Для детей до восьми лет – не более 40 минут в день.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Местные СМИ пишут, что когда время ежедневного использования будет превышено, мобильный телефон «автоматически закроет все приложения».

Так называемый «режим несовершеннолетних» также запретит пользователям до 18 лет доступ в Интернет на мобильных устройствах с 22:00 до 6 утра.

Пока неясно, когда новое правило вступит в силу.

Между тем, родители скептически относится к эффективности ограничений, поскольку во многих электронных устройствах уже есть «детский режим».

[Вэл Янь, мама девочки]:«Поскольку эта функция у нас уже есть, проводятся ли какие-либо исследования того, насколько она эффективна? Если компании добавляют её поверх базовой функции, то я не знаю, можно ли повысить эффективность».

Детский психолог Шэрон Ень говорит, что родители должны сосредоточиться на эмоциональном общении со своими детьми, а не на ограничении использования мобильных устройств. Однако в нынешних обстоятельствах она признаёт, что ограничения на экранное время полезны и могут появиться и в других странах.

[Шэрон Ень, психолог]:«Многие родители заняты на работе, поэтому у них нет времени общаться с детьми… И я верю, что в будущем всё больше и больше правительств будут участвовать в этой политике».

А родители надеются, что китайцам смогут обеспечить больше возможностей семейного досуга. Например, бесплатные дни в зоопарке или скидки на спортивные мероприятия.

Короткая ссылка на эту страницу: