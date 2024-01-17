Нигерийской девочке без ноги вернули мечту о будущем

Этой нигерийской девочке по имени Принцесса недавно вернули мечту. Её беззаботная жизнь внезапно изменилась несколько лет..
Дата загрузки: 2024-01-17
Этой нигерийской девочке по имени Принцесса недавно вернули мечту. Её беззаботная жизнь внезапно изменилась несколько лет назад – девочка попала в аварию в Лагосе. В результате ей ампутировали ногу ниже колена.
Мама девочки вспоминает всё как страшный сон.
[Эстер Игбиноса, мама девочки]:
«Первые несколько месяцев после ампутации я просыпалась посреди ночи и плакала. Я молилась, и мне хотелось отдать ей свою ногу. Хотела, чтобы у неё была здоровая нога. Я думала: как она теперь будет жить».
Девочке помогли сотрудники благотворительного фонда. Для неё бесплатно сделали качественный протез.
[Кристал Чигбу, директор Фонда IREDE]:
«Мы предоставляем модульные протезы. Это не постоянные протезы, но они очень хорошие».
Модульные протезы состоят из нескольких элементов, поэтому подвижные. Они стоят от 2000 до 3000 долларов. Компоненты привозят из-за границы, а уже в Нигерии специалисты делают из них протез нужного размера.
Принцесса пришла на примерку с небольшим страхом. Все её предыдущие искусственные конечности были неудобными. Но в этот раз всё иначе.
[Принцесса, девочка без ноги]:
«Моя давняя мечта – стать моделью. После несчастного случая я думала, что это не сбудется. Но теперь, когда у меня две ноги, я могу стать кем захочу: моделью, врачом – кем угодно».
За последние одиннадцать лет более 500 нигерийских детей получили протезы от благотворительного фонда.
[Оласоде Исреал-Акинмокун, хирург-ортопед]:
«Родители этих детей не могут купить протезы, и некому им помочь. Тогда некоторые такие дети могут перестать ходить в школу и будут просто сидеть дома».
Работу фонда поддерживают спонсоры. 70% средств поступает от частных лиц, 29% выделяют компании, и 1% – правительство.
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