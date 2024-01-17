Нигерийской девочке без ноги вернули мечту о будущем

Этой нигерийской девочке по имени Принцесса недавно вернули мечту. Её беззаботная жизнь внезапно изменилась несколько лет..

Этой нигерийской девочке по имени Принцесса недавно вернули мечту. Её беззаботная жизнь внезапно изменилась несколько лет назад – девочка попала в аварию в Лагосе. В результате ей ампутировали ногу ниже колена.

Мама девочки вспоминает всё как страшный сон.

[Эстер Игбиноса, мама девочки]:

«Первые несколько месяцев после ампутации я просыпалась посреди ночи и плакала. Я молилась, и мне хотелось отдать ей свою ногу. Хотела, чтобы у неё была здоровая нога. Я думала: как она теперь будет жить».

Девочке помогли сотрудники благотворительного фонда. Для неё бесплатно сделали качественный протез.

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[Кристал Чигбу, директор Фонда IREDE]:

«Мы предоставляем модульные протезы. Это не постоянные протезы, но они очень хорошие».

Модульные протезы состоят из нескольких элементов, поэтому подвижные. Они стоят от 2000 до 3000 долларов. Компоненты привозят из-за границы, а уже в Нигерии специалисты делают из них протез нужного размера.

Принцесса пришла на примерку с небольшим страхом. Все её предыдущие искусственные конечности были неудобными. Но в этот раз всё иначе.

[Принцесса, девочка без ноги]:

«Моя давняя мечта – стать моделью. После несчастного случая я думала, что это не сбудется. Но теперь, когда у меня две ноги, я могу стать кем захочу: моделью, врачом – кем угодно».

За последние одиннадцать лет более 500 нигерийских детей получили протезы от благотворительного фонда.

[Оласоде Исреал-Акинмокун, хирург-ортопед]:

«Родители этих детей не могут купить протезы, и некому им помочь. Тогда некоторые такие дети могут перестать ходить в школу и будут просто сидеть дома».

Работу фонда поддерживают спонсоры. 70% средств поступает от частных лиц, 29% выделяют компании, и 1% – правительство.

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