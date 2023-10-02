На Всемирном конкурсе китайских красавиц выбрали победительницу

Торжественный момент на Всемирном конкурсе красоты среди китаянок, организованном телеканалом NTD. Конкурс проходит в Нью-Йорке. [ведущие
Дата загрузки: 2023-10-03
[ведущие]:
«Мисс NTD-2023 стала… участница под номером 11, Синтия Сунь!»
Синтия, уроженка Техаса с китайскими корнями, получает приз в размере десяти тысяч долларов, корону из 18-каратного золота и важную миссию.
Её цель – продвигать традиционные понятия женской красоты Древнего Китая, которые включают богатый внутренний мир.
Синтия – исследователь в сфере защиты прав человека и дипломатии. Она говорит, что слышала истории многих женщин, которых репрессируют за их веру.
[Синтия Сунь, Мисс NTD]:
«Моя цель – отстаивать их базовые права, добиваясь поддержки правительства и проводя разные кампании».
Конкурс красоты NTD в целом призван возродить чистую красоту, которая основана на внутренних моральных ценностях. Конкурсанток оценивали не только по внешним качествам, но и ещё по пяти параметрам: нравственность, честность, благопристойность, доброта и верность.[Саша Прендес, певица]:
«В конкурсе красоты NTD мне понравился упор на традиционные ценности женщин, на ценности китайской культуры. Это очень важно».
Конкурсантки подготовили ряд выступлений: от классического китайского танца и игры на флейте до исполнения мелодий на китайском инструменте эрху. Также они продефилировали в вечерних нарядах и поделились своим пониманием истинной красоты.[Ванди Чжу, участница конкурса]:
«Я считаю, что, когда искренне ставишь интересы других на первое место, то люди увидят ту красоту, которую излучает человек». [Фиона Цзи, участница конкурса]:
«Хочу использовать свои таланты, чтобы делиться с людьми красотой настоящей традиционной китайской культуры. Спасибо всем».
Победительница отправится в путешествие по разным странам мира.
Международный телеканал NTD ставит своей целью продвижение традиционных общечеловеческих ценностей. Он также проводит конкурсы традиционного китайского танца, боевых искусств, классической живописи, кулинарного искусства, фортепиано и другие.
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